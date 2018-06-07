Başkan Mevlüt Uysal, Gaziosmanpaşa’da ziyaretlerde bulundu

İlçe belediye başkanlarımızla uzun saatler süren toplantılar yaptık. Toplantılarımızda öncelikli maddelerimizden biri vatandaşımızın bu süreçte mağdur edilmemesiydi” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Gaziosmanpaşa’da bir dizi ziyaretlerde bulundu. Gittiği her ilçede sevgi gösterileri ile karşılanan Başkan Uysal bugün de Gaziosmanpaşalılarla bir araya geldi. Başkan Uysal, kendisine eşlik eden Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ve İBB bürokratlarıyla birlikte ilçedeki şehit yakınlarını da ziyaret etti.

Başkan Mevlüt Uysal’dan metro müjdesi

Başkan Uysal Gaziosmanpaşa ziyaretinde Cam İşleme Fabrikası’nda yüzlerce derece sıcaklıkta cam üreten zanaatkârları da ziyaret etti. Çalışanlarla bir süre sohbet eden Başkan Uysal, daha sonra da bir tekstil fabrikasına uğrayıp işçilere “Kolay gelsin. Üreten ve gelişen Türkiye için hep birlikte çalışmaya ve alın teri dökmeye devam edeceğiz” dedi. Uysal, kendisine “Başkanım, metromuz ne zaman açılacak?” diye soran işçilere, “İnşallah yıl sonunda açmış olacağız” diyerek metro müjdesi verdi.

“İlk toplantım kentsel dönüşümle ilgiliydi”

Göreve geldiği gün ilk yaptığı toplantı konusunun kentsel dönüşüm olduğunu hatırlatan Başkan Uysal, hemen akabinde ilçe belediye başkanları ve İBB bürokratlarıyla İstanbul’da kentsel dönüşümün nasıl olması konusunda çok sayıda yaptıkları tartışma sonucu, İstanbul’da kentsel dönüşümün olmazsa olması kurallarının ne olacağını belirlediklerini anlattı. Bugüne kadar, İstanbul’da kentsel dönüşüm ile ilgili atılan adımların amacına ulaşamadığına dikkat çeken Uysal, “Bu konuda özel sektör de başarısız, kamu da. Biz İBB olarak, ne yapmamız gerektiği konusunda tıkanan noktaların önünü açıp, öncü olarak, özel sektörle birlikte bunu devam ettirmemiz gerekiyor” dedi.

“İmar artışı olmamalı”

“Kentsel dönüşüm yapacağınız yerde imar artışı olmamalı” diyen Uysal, “Vatandaş, kentsel dönüşümde, bulunduğu yerdeki dairenin yerine uzak bir yerde çok daha pahalı bir daire versen bile gitmiyor. Gitmemekte haklı. Çünkü yaşadığı yerde bir geçmişi, hatıraları, komşuları var. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Vatandaşın evini yıkıp yaptıktan sonra da yine aynı yerde evini vermemiz, komşularıyla birlikte yaşatmamız gerekiyor” diye konuştu.

Uysal, “Kentsel dönüşümde yıkıp yaparken parayı nereden bulacağız, maliyeti kimden alacağız?” sorusunun cevabını ise şu sözlerle anlattı: “Maliyeti vatandaştan alalım dediğinizde, zaten zor şartlarda para biriktirip evini almış. Mutlu bir şekilde oturuyor. Sonrasında biz evini yakıp, kendisinden yeni bir ev için para istediğimizde bu parayı nasıl verecek? Biz bu yaklaşımla vatandaşa ‘Bu evi sat başka yerde daha ucuza bir ev al diyoruz’ diyoruz aslında. Bu da yanlış. O zaman imar artışı yapmayacağız, yerinde yıkıp yapacağız, para da almayacağız. Peki nasıl olacak bu iş? Biz de dedik ki, ‘Para almayalım, ama herkesin evinden 100 metre karelik evinden yüzde 20 kesinti yapalım. Bu daha olabilir bir yöntem. Çünkü bundan 30 sene önce yapılmış 100 metre karelik bir evin kullanımıyla, günümüzde yapılan 80 metre karelik bir evin kullanımı aynı değil. Günümüzün imkanlarıyla çok daha konforlu evler yapılabiliyor. Yani 80 metrekare olarak vereceğimiz bir evin kullanımı, vatandaşımızın eski 100 metrekarelik evinden daha kullanışlı olacak. Gaziosmanpaşa’da, müteahhitlerle önceden anlaşma yapan vatandaşlarımız, evlerini o şekilde alacaklar. Ama bundan sonraki kentsel dönüşümde belirlediğimiz kurallar geçerli olacak” diye konuştu.

İBB bütçesinden kentsel dönüşüme 1 milyar

2018 yılı içerisinde İBB bütçesinden kentsel dönüşüme 1 milyar lira ayırdıklarını ifade eden Uysal, Beyoğlu, Gaziosmanpaşa, Fatih, Büyükçekmece, Bayrampaşa, Zeytinburnu ve Eyüp başta olmak üzere 10 ilçede kentsel dönüşüm çalışmalarını başlattıklarını, bazı ilçelerde de görüşmelerin devam ettiğini, önümüzdeki 10 yıl içerisinde İBB bütçesinden ayrılacak daha büyük bir payla kentsel dönüşüme hız kazandıracaklarını belirtti. Uysal, uygulamaya kentsel dönüşümde hiç kimsenin itiraz etmediği, yüzde yüz mutabakatın sağlandığı yerlerden başlanacağına dikkat çekip, “Örnek ortaya çıksın ve vatandaş görerek karar versin. Ben inanıyorum ki, örnekler ortaya çıktığında vatandaşlarımızdan talep artacaktır” dedi.

“Kamuda en pahalı iş, en uzun süren iştir”

Başkan Uysal göreve geldiği ilk günlerde metro inşaatlarının durdurulması ile ilgili bazı haberlerin basına yansıdığını hatırlatarak o günlerde yaşanılanları şöyle anlattı: “İstanbul’da eskiden beri ulaşım birinci problem olmuştur. Bu problemi çözmek ve İstanbul trafiğini rahatlatmak için metrolar yapıyoruz. Ama bazı metrolarımızın teslim sürelerine baktığımızda 4,5 yılda biten var, 7 yılda bitmeyen var. Kamuda en pahalı iş, en uzun süren iştir. 3 yılda bitirilecek bir metroyu 7 senede bitirmek bizim 100’de otuz daha fazla para vermemiz anlamına geliyor. Bizim üstlenici firmalardan beklediğimiz inşaatların hızlı ve zamanında bitirilmesi. Başka bir isteğimiz de olmadı. 4 metro hattımızın bu yıl içerisinde bitirilmesi ile ilgili yüklenici firmalardan sözü aldık. Bu sözü aldıktan sonra da metro inşaatlarına devam kararı verdik”

İstanbul’da inşaatı devam eden metro hatları ile ilgili de bilgi veren Başkan Uysal, “İstanbul’da bizim 160 km metro hattımız var. 227 km metro inşaatımız da devam ediyor. İstanbul’un ihtiyacı ise bin km metro. Devam eden inşaatlar bitse bile bizim 600 km metroya daha ihtiyacımız var” dedi.

“Yap, kiraya ver sonra da devret”

Metro inşaatlarının bu hızla devam etmesi halinde bin km’lik metroya İstanbul’un ancak 30 sene içerisinde kavuşacağının altını çizen Başkan Uysal yeni aldıkları kararı şu cümlelerle açıkladı:

“Önümüzdeki 10 yıl içerisinde İstanbul’da metro ağını bin km’ye çıkarmayı hedefliyoruz. Bunu nasıl yapacağız? İlk denemelerini hazırlıyoruz. Yap, kiraya ver sonra da devret. Biz bu model üzerine çalışıyoruz. Müteahhit yapacak, üç yıl içerisinde bitirecek, üç yıl sonra kira almaya başlayacak. 25 yıl kira aldıktan sonra da bize devredecek. Müteahhitler bu modeli karlı görürse metro çalışmalarımızı bu şekilde yürüteceğiz. Ayrıca metronun geçtiği yerlerde kamu alanları varsa onlara da gayrimenkul geliştirme çalışması yapacağız. Ayrıca Gaziosmanpaşa, İBB’nin hem metro hem de kentsel dönüşüm alanında yatırım yapacağı en büyük ilçelerden biri olacak.”

“24 Haziran Türkiye için önemli”

Başkan Uysal yürüttükleri projelerin devamı ve planladıkları projelerin hayata geçirilmesi için istikrarlı bir yönetimin şart olduğunu ve bu devam kararını da halkın 24 Haziran’da vereceğini kaydederek konuşmasını şöyle tamamladı:

“Sizlerden destek bekliyoruz. Bugüne kadar bizlere destek verdiniz. Biz de bu desteğe teşekkür ettik. Teşekkürümüzü sadece sözle değil, sizlere getirdiğimiz hizmetlerle göstermeye çalıştık. İnşallah 24 Haziran’da tekrar destek verilirse, yetki verilirse daha iyisini yapacağız. Niye daha iyisini yapacağız diyoruz? Orada ince bir ayrıntı var. Şu anda 24 Haziran’da yeni bir sisteme geçiliyor. Cumhurbaşkanlığı Sistemi. Millet olarak bu sisteme yabancı değiliz. Muhtar seçerken, belediye başkanı seçerken, dernek başkanı seçerken, kulüp başkanı seçerken aslında bu sistemi uyguluyoruz. Yani bizim parlamento seçimleri haricindeki bütün seçimler başkanlık seçimi. Belediye başkanlığı seçimi de 1960 yılına kadar parlamento sistemi gibiymiş. Yani önce meclis üyeleri seçilir ardından da o meclis üyeleri belediye başkanını seçermiş. Bakmışlar ki bu iyi bir yöntem değil belediye başkanını halk seçmeye başlamış. Yani 1960’dan beri aslında başkanlık seçimi sistemi uygulanıyor. Ve bu seçim sistemi de sorunsuz devam ediyor. Eğer bu sistem kötü olsaydı o yılardan bu zaman devam eder miydi? 24 Haziran seçimlerinde vatandaşımız yetki verdiğinde eskisinden çok daha iyi ve hızlı hizmet etme şansımız olacak. Eğer AK Parti 2002’de iktidara geldiğinde başkanlık sistemi olsaydı şimdiye kadar yaptığı işlerin iki üç katı daha fazla iş yapmış olacaktı.”

Başkan Uysal bugün ayrıca Gaziosmanpaşa’da oturan 15 Temmuz şehitlerimizden polis memuru Gökhan Topçu’nun ailesini de ziyaret ederek uzun süre sohbet etti.