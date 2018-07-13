İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, geçtiğimiz Çarşamba günü Beyoğlu Piyalepaşa Mahallesinde bir evde çıkan yangını fark ederek evin içerisindeki 10 çocuğu kurtaran 3 İSKİ personelini çiçek ve hediye takdim ederek ödüllendirdi. Personeli makamında ağırlayan Uysal, su sayacı okumak için mahallede bulundukları sırada yangını fark ederek vatandaşın yardımına koşan personele özverili çalışmalarından ötürü teşekkür etti.

“Arkadaşlarımız 10 çocuğu kurtardı”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, “Biz arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Arkadaşlarımız büyükşehir belediyemizin şirketinde çalışıyorlar ve aynı zamanda İSKİ’mizin evlerde sayaç okuma işlerini yapıyorlar. Sayaç okumak için mahalleye gittikleri yangın çıktığını görüyorlar. Yangın esnasında evde çocuklar var, aileler var. Onu fark etmeseler, müdahalede bulunmasalar can kayıpları olabilirdi. Ciddi sıkıntılar olabilirdi. 10 çocuğu kurtarıyorlar. İçeride piknik tüpü var. Patlama ihtimali var. İtfaiyeye haber vermişler. 10 çocuğumuzu kurtardılar. Kendilerine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

“10 çocuğu tahliye ettik”

Kurtarma anını anlatan Mustafa Serdar Pektürk, “Çalışma arkadaşlarımızla birlikte Piyalepaşa Mahallesi’nde su sayaçlarını okuyorduk. Birden yangın çıktığını gördük. Direkt müdahale etmek istedik. Bir arkadaşımız kapı tarafına, bir arkadaşımız cam kısmına yönelerek içerideki vatandaşlarımızı uyarmak istedik. İçeride çocukların olduğunu fark ettik. Çocukları içeriden tahliye etmek suretiyle insanlık görevimizi yerine getirdik” dedi.