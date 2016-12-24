Diğer
Kategoriler
24 Aralık 2016 12:02

Başkan Murat Aydın, bilge nesil ile kahvaltıda buluştu

Başkan Murat Aydın, bilge nesil ile kahvaltıda buluştu

24 Aralık 2016 12:02

Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, belediye bünyesine kurulan bilgi evlerinden yararlanan bilge nesil öğrencilerle kahvaltıda bir araya geldi.
Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, belediye bünyesinde kurulan bilgi evlerinden yararlanan öğrenciler arasından seçilen ve bilge nesil adı verilen öğrenciler ve aileleriyle Çırpıcı Sosyal Tesisleri’nde 6’ncı Bilge Nesil Kahvaltısı’nda bir araya geldi. Programda Başkan Aydın, öğrenciler, aileleri ve öğretmenleriyle birlikte kahvaltı yaptı. Kahvaltı esnasında ise bilgi evlerinden yararlanan öğrenciler, çeşitli şiir ve türkülerden parçaları seslendirdi. Öğrencilerin okuduğu şiir ve söylediği türküler programa renk kattı. Program sonunda öğrenciler çekiliş yaptı. Çekilişle belirlenen 15 şanlı öğrenci hediyelerini Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın’ın elinden aldı. Aydın’a yoğun ilgi gösteren öğrenciler etkinlik boyunca Başkan Murat Aydın ile fotoğraf çektirdi.

"Zeytinburnu’nda yaklaşık 600 tane bilge neslimiz var"
Düzenledikleri etkinlik ve bilgi evlerinde yetişen bilge nesil projesiyle ilgili konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, “Bugün bilge nesil üyelerimizle birlikteyiz. Bilge nesil, belediyemizin 2005 yılında örnek bir proje olarak kurmuş olduğu bilge evlerine devam eden gençler arasından seçilen kendilerinde gelecek gördüğümüz ülkenin geleceğine gelişmesine ciddi anlamda katkı vereceğine inandığımız gençlerden oluşuyor. Yaklaşık Zeytinburnu’nda 600 tane bilge neslimiz var. Onlarla ve aileleriyle birlikteyiz. Kahvaltı yaptık. Muhabbet ettik. Onların enerjisini ben üzerime almış oldum. Kendi enerjimi artırmış oldum. Büyüklere örnek olabilecek tavırlar sergileyen bu gençleri kutluyorum. İnşallah geleceğimiz çok daha güzel olacak. Bu gençleri görünce gelecekle ilgili ümidim çok daha artıyor” dedi.
Program sonunda etkinliğe katılan öğrencilerle başkan Murat Aydın günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
8
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    8°C
  • Pazartesi
    Karla Karışık Yağmurlu
    9°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    9°C
  • Çarşamba
    Karla Karışık Yağmurlu
    6°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç