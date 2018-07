Başkan Murat Aydın, makam arabası yerine bisiklete biniyor

Her hafta Cumartesi günü yapılan bisiklet turunda ise yüzlerce bisikletli Başkan Aydın’la birlikte pedal çevirerek ilçeyi turladı.

Türkiye’de ilk defa İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Zeytinburnu Belediyesinin işbirliğiyle başlatılan ‘Paylaşımlı Bisiklet Sistemi’ne vatandaşların katılımı gün geçtikçe büyümeye devam ediyor. Başta Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın olmak üzere belediye personelleri ve yüzlerce bisikletli Zeytinburnu trafiğine çıkarak bisikletler üzerine farkındalık oluşturmak için pedal çevirdi. Zeytinburnu Belediye Hizmet Binasının önünde toplanan bisikletli yüzlerce kişi, ilçe genelinde cadde ve sokakları dolaşıp yaklaşık 10 kilometre yol kat etti. Genci ve yaşlısıyla her kesimden vatandaşın destek verdiği proje kapsamında yola çıkan bisikletliler her geçtiği noktada vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Trafikteki vatandaşlarında korna çalarak destek verdiği parkurda yola çıkan ekip her geçen saniye büyüyerek devam etti. Başlangıç noktası olan Belediye Hizmet Binası önünde son bulan bisiklet turunda Başkan Aydın ve ekibi yüzlerce parkuru yaklaşık 1 saatte tamamladı.

Başkan Aydın makam aracı yerine bisiklete biniyor

Projeye en büyük desteği veren Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, yaklaşık 3 aydır ilçe sınırlarında ziyaretlerini makam aracı yerine bisikletle gerçekleştiriyor. Başkan Aydın’ın yanı sıra belediyede görevle başkan yardımcıları, müdürlerde yapılan çalışmaya destek vererek aynı şekilde ziyaretlere gidiyor. Başkan Aydın’ın bisikletle yaptığı ziyaretler, toplumda büyük beğeni toplarken, sokaklarda vatandaşlar alkışlarıyla destek oluyor. Başkan Aydın, "Ben 3 aydır Zeytinburnu’nda ağırlıkla bisiklet kullanıyorum. Ben yüzde 70 oranında Zeytinburnu’nda bir noktadan bir noktaya giderken, bir açılışa, esnaf ziyaretine giderken, herhangi bir hizmet noktasına giderken bisiklet kullanıyorum” dedi.

"Zeytinburnu sokaklarında otomobilden çok bisiklet olacak”

Bisiklet turu öncesinde yaptığı konuşmada bisiklet kullanımıyla sağlık harcamalarının en aza indirileceğini söyleyen Başkan Aydın, “Türkiye olarak sağlık harcamalarımız daha az olacak. Sağlıklı yaşam ve kolay ulaşımı umuyor ve arzu ediyoruz. Planladık ve sizin desteğinizle inşallah öyle olacak. Zeytinburnu sokaklarında otomobilden daha çok bisikletler olacak. Kışında yazında bu hedeflendi. Zeytinburnu’ndaki bütün yollar ortak paylaşıma açıldı. Öncelik bisikletler sonra otomobiller, yasal olarak böyle. Sayımız ne kadar artarsa o kadar çok farkındalık oluşacak” diye konuştu.

Bisiklet turuna vatandaşlardan yoğun ilgi

Zeytinburnu ilçesinde Başkan Aydın öncülüğünde her hafta başlatılan bisiklet turuna vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Tura katılan bisikletliler, Başkan Aydın ile birlikte ilçede yaklaşık 10 kilometre pedal çevirerek farkındalık oluşturmaya çalıştı. Zeytinburnu Bisiklet Kulübünden Faruk Meto, "Buraya belediye başkanımızla beraber farkındalık turu için geldik. Bisiklet hayattır, sağlıklı hayat bisikletli yaşamla mümkündür. Trafiğin kalabalığını ancak bisikletle aşabiliriz. Başka türlü de kalabalık şehirler trafikten kurtulamaz. Her sürücüden bisikletliye destek bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Kulübün küçük üyesi Ensar Acar ise "Herkesin bisiklet kullanması çok iyi oldu, bisikletlilere trafikte biraz daha saygılı oluyorlar. Önceden ben geçemiyordum şimdi daha rahatım” ifadelerini kullandı.