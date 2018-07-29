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29 Temmuz 2018 14:28

Başkan Mustafa Aslan’dan takıma moral ziyareti

Karbel Karaköprü Belediyespor Başkanı Mustafa Aslan, Kocaeli Kartepe’de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren takıma moral ziyaretinde bulundu.

Başkan Mustafa Aslan’dan takıma moral ziyareti

29 Temmuz 2018 14:28


TFF 3. Lig 1. Grup’ta mücadele edecek olan Şanlıurfa temsilcisi Karbel Karaköprü Belediyespor sezon öncesi hazırlıklarının 1. etabını Kocaeli Kartepe’de sürdürüyor. Yoğun bir tempo ile sezona hazır girmek için çalışan kırmızı-siyahlılar, Kulüp Başkanı Mustafa Aslan ve 2. Başkan Mehmet Mevlüt Keklik ziyaret ederek takıma moral desteği verdi. Teknik direktör Mehmet Yozgatlı ve futbolcularla bir araya gelen Kulüp Başkanı Mustafa Aslan, takıma inandıklarını ve her zaman destek vereceklerinin sözünü verdi.



"Biz takımımıza ve teknik ekibimize güveniyoruz"


Ziyarette yaptığı açıklamada bu sezon iyi bir kadro oluşturmak için iç ve dış transferde titiz davrandıklarını söyleyen Başkan Aslan, lige damga vurmak ve sezonu en iyi yerde bitirmek için çalıştıklarını dile getirdi. Aslan, "Takımımız yeni sezon hazırlıklarına 1. Etap kampı olan Kartepe’de tam gaz devam ediyor. Daha sonra ikinci etap kampı için Erzurum’a gidilecek. Tek hedefimiz sezona takımımızı en iyi şekilde hazırlamak ve lige iyi bir giriş yapmak. Biz takımımıza ve teknik ekibimize güveniyoruz ve yönetim olarak arkalarında olacağız. Burada özveriyle çalışan teknik ekibimize, futbolcularımıza ve emektar personelimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.




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