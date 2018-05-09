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09 Mayıs 2018 12:24

Başkan Mustafa Çelik, Etnospor Kültür Festivali’nde Kayseri standını gezdi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Etnospor Kültür Festivali’nde Kayseri standını ziyaret etti.

Başkan Mustafa Çelik, Etnospor Kültür Festivali’nde Kayseri standını gezdi

09 Mayıs 2018 12:24

Burada açıklamada bulunan Başkan Çelik, Kayseri’ye ait tüm değerleri burada sergilediklerini ve herkesi ziyarete beklediklerini ifade etti.


Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından düzenlenen “Etnospor Kültür Festivali” Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde bugün start aldı ve 13 Mayıs Pazar gününe kadar devam edecek. Festivalde spor dalları dışında yöresel tatları, kültürleri tanıtmak için stantlar da bulunuyor. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de festivalde Kayseri Büyükşehir Belediyesi standına ziyarette bulundu. Burada İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Çelik, “Geleneksel Türk sporlarıyla alakalı yapılan bu festivale Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak ikince kez katılıyoruz. Yeni nesil gençlerimizin eski adetlerimize göre olan tüm yeme-içme, giyinme ve spor kültürünü alabileceği bir etkinlik oluyor. Tüm Türkiye’deki şehirler burada. Biz de Kayseri olarak geldik” diye konuştu.



“Kayserimize ait tüm değerleri sergiliyoruz”


Kayseri’ye ait tüm değerleri burada sergilediklerini belirten Başkan Çelik, “Bu etkinlik alanına gelince çadırımızı kurduk ve Kayserimize ait bütün özellikleri buraya getirdik. Öncellikle yeme-içme kültürü var. Ceviz sucuğu, bulgurumuz, katmerimiz, pastırmamız, sucuğumuz ve mantımız burada sergileniyor. Kayseri’de kilimcilik önemli. Kayserimizin farklı yörelerindeki, farklı tarzdaki kilimleri burada sergiliyoruz. Bizim ilçelerimizde halıcılık çok önemli. Buraya halı tezgahı getirdik. Selçuk Müzesi’nde sergilediğimiz okçu yüzükleri de buraya getirdik. Soğan bebekleri var. Sultan sazlığından elde edilen sepetler burada ustasıyla sergileniyor” şeklinde konuştu.


Başkan Mustafa Çelik, kendi kestiği pastırma ve ceviz sucuklarını gelen vatandaşlara ikram etti. Başkan Çelik ayrıca sepet ustasıyla sohbet etti ve sepet yapımına yardım etti.




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