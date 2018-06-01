Başkan Mustafa Cengiz’den Ankara ziyareti

Ziyarette Kemerburgaz Yerleşkesi ile ilgili görüşmeler yapıldı.

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay ile birlikte Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Fatih Dönmez’i makamında ziyaret etti. Ankara’daki ziyarette Kemerburgaz Yerleşkesi ile ilgili görüşmeler yapıldı. Görüşmeye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar Yardımcıları Abdullah Tancan ve Mithat Cansız da katıldı.

Görüşme sonrası, Başkanı Mustafa Cengiz tarafından Fatih Dönmez’e üzerinde isminin yazılı olduğu 11 numaralı Galatasaray forması hediye edildi.