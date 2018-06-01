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01 Haziran 2018 17:24

Başkan Mustafa Cengiz’den Ankara ziyareti

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve yöneticiler, Ankara’da Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Fatih Dönmez’i makamında ziyaret etti.

Başkan Mustafa Cengiz’den Ankara ziyareti

01 Haziran 2018 17:24

Ziyarette Kemerburgaz Yerleşkesi ile ilgili görüşmeler yapıldı.


Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay ile birlikte Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Fatih Dönmez’i makamında ziyaret etti. Ankara’daki ziyarette Kemerburgaz Yerleşkesi ile ilgili görüşmeler yapıldı. Görüşmeye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar Yardımcıları Abdullah Tancan ve Mithat Cansız da katıldı.


Görüşme sonrası, Başkanı Mustafa Cengiz tarafından Fatih Dönmez’e üzerinde isminin yazılı olduğu 11 numaralı Galatasaray forması hediye edildi.




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