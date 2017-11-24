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24 Kasım 2017 09:11

Başkan Mustafa Demir: "Ecdadımızın muhteşem tarihinin temelinde öğretmenler var"

Fatih Belediyesinin geleneksel hale getirdiği Öğretmenler Günü özel etkinliğinde konuşan Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Bizim ecdadımızın o muhteşem tarihinin, medeniyetinin temelinde öğretmenlerimiz var" dedi.

Başkan Mustafa Demir:

24 Kasım 2017 09:11


Fatih Belediyesi her yıl düzenlediği Öğretmenler Günü özel etkinliğini bu yıl da, Fatih Belediye binasının fuaye alanında gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Mustafa Demir’in ev sahipliğinde gerçekleşen kutlama yemeğine Fatih’te görev yapan öğretmenler ile birlikte Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürü Mucip Kına, Şube Müdürleri ve Fatih Belediye Başkan Yardımcıları da katıldı.


Yemeğin ardından Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir etkinliğe katılan öğretmenlere seslendi. Öğretmenlik mesleğinin önemi hakkında konuşan Demir, Türk tarihinde yer edinmiş öğretmenlere de değindi. Ecdadın kurduğu imparatorluğun temelinde öğretmenlerin olduğunu ifade eden Başkan Demir konuşmasında şu ifadelere yer verdi:


"Bizim ecdadımızın o muhteşem tarihinin, medeniyetinin temelinde öğretmenlerimiz var. Bunlara biz Muallim Sani’ler, Sultaniler diyoruz. Anadolu’yu Türklere yurt yapan Alparslan’ın hemen yanı başında hocası olan Nizamülmülk’ü görürüz. Osman Bey’in yanında Şeyh Edebali’yi görürüz. Orhan Bey’in yanında Alâeddîn Esved’i görürüz. 2. Murat’ın yanında Hacı Bayram-ı Veli ve onun öğretilerini görüyoruz. Fatih Sultan Mehmet Han’ın yanı başında, Fatih’i küçük bir çocuktan muazzam bir devlet, siyaset ve bilim adamı yapan Akşemsettinleri, Molla Güranileri görüyoruz."


Başkan Demir ayrıca yeni bir toplumun ve yeni bir insanın oluşturulmasında da öğretmenlere büyük görev düştüğünü sözlerine ekledi. Konuşmaların ardından Öğretmenlerarası Spor Turnuvalarında dereceye girenlere kupa ve ödülleri, Belediye Başkanı Mustafa Demir ve Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürü Mucip Kına tarafından takdim edildi.




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