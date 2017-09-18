Dr. Altınok Öz, her ay yapılan mahalle birim başkanları ve meclis üyeleri eylül ayı toplantısına katıldı. Kongre sürecindeki CHP’lilerle bir araya gelen Başkan Altınok Öz, toplantıda partililere samimi mesajlar verdi.

Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz, mahalle birim başkanları ve meclis üyeleri ile bir araya geldi. Ekolojik Etkinlik Çadırı’nda gerçekleşen toplantıya Dr. Altınok Öz’ün yanı sıra; Cumhuriyet Halk Partisi Kartal İlçe Başkanı Erdal Kıskanç, Kartal Belediyesi başkan yardımcıları, Kartal’daki 20 mahallenin temsilcisi ile çok sayıda meclis üyesi ve birim müdürü katıldı.

“Türkiye’nin önündeki sorunları iyi tespit eden kadrolara ihtiyaç var”

Toplantı boyunca meclis üyeleri ve mahalle temsilcileri tek tek söz alarak Kartal hakkında konuştu. Konuşmaların ardından Başkan Altınok Öz, tüm partililere genel ve yerel siyaset hakkında açıklamalarda bulundu. Başkan Altınok Öz, 2019 seçimlerinin Cumhuriyet için bir ölüm kalım meselesi olduğunu belirterek, “2019 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 1923 öncesi Kuvay-i Milliye Teşkilatı’nın kuruluş felsefesine uygun olarak yol almak zorundayız. Ben dahil kimse makam ve mevki için değil, ülkenin geleceği için çalışmak zorundadır. Bu tarihi derinlik içinde yol alacak, önder olabilecek insanlara ihtiyacımız var. Kendi egosunu tatmin edecek yöneticilere değil, Türkiye’nin önündeki sorunları iyi tespit edip, Genel Başkan’a doğru önerilerle gidebilecek kadroya ihtiyaç var” ifadelerini kullandı.

“Bize düşen sorumlulukları yerine getirmek zorundayız”

Dr. Altınok Öz, seçim süreci boyunca tüm CHP’lilerin sorumluluklarına dikkat çekerek, “Önümüzdeki sene için; 29 Ekim, 23 Nisan, 19 Mayıs bayramları müfredattan çıkarılmıştır. Aynı şekilde ulusal bayram kutlamalarından da çıkarıldı. Bunu anlayan, doğru algılayan, bunu çok iyi gören ve buna karşı direnecek insanlara ihtiyaç vardır. Yani önümüzde bizi böyle bekleyen bir sorun var. Cumhuriyeti kuran partinin mensupları olarak bize düşen sorumlulukları yerine getirmek zorundayız” diye konuştu.

Başkan Altınok Öz, 2019 yerel ve genel seçimlerinin önemine vurgu yaparak seçimin kazanılmasını, aksi takdirde yerel demokrasinin ortadan kalkacağını kaydederek, “Tüm şehirlerde bir tane belediye başkanı seçilecek. İlçe belediyeleri ve belde belediyelerinin hepsi şube olacak. İstanbul için de düşünülen de 1’inci, 2’inci ve 3’üncü bölgelerde birer tane belediye başkanı ve bir tane de büyükşehir belediye başkanı İlçelere ise müdürlükler atanacak. Hedefimiz 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimleri olmalıdır. Onun için de İstanbul Büyükşehir Belediyesi alınmalı” ifadelerini kullandı.