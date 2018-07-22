Açılışta ünlü sanatçı Gökhan Tepe de konser verirken, açılışta konuşan Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, "Çekmeköy metromuzu Ağustos ayında açıyoruz" dedi.

Çekmeköy Belediyesi, 46 bin metrekare ile ilçenin büyük parkları arasında yer alan ve Alemdağ, Ekşioğlu ve Taşdelen’de oturanlar tarafından yoğun olarak kullanılan Cemal Güngör Parkı’nı yeniledi. Yenilenen parkın açılışı dün akşam gerçekleşen görkemli bir törenle yapıldı. Açılışa Çekmeköy Belediye Başkan Ahmet Poyraz ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılışta bir konuşma yapan Başkan Poyraz, "Yaklaşık 60 bin metrekare bir alan. İnşallah istiyoruz ki sizler çoluğunuzla çocuğunuzla ailenizle eşinizle bu parklara gelin buralarda güzellikleri yaşayın bu şehrin yeşilinden faydalanın. Çekmeköy’de 500 dönüm bir alanda böyle yürüyüş yolu, göletler. Burada 50 metre seyir kulesi yapıyoruz. Bir iki aya kadar burayı da hizmete açacağız" dedi. Metro projesinden de bahseden Başkan Poyraz, "Çekmeköy metromuzu Ağustos ayında açıyoruz hayırlı olsun. Belki diyebilirsiniz ’Başkanım Soğukpınar’dan ,Taşdelen’den metroya nasıl gideceğiz. Onun da çözümü İETT ring seferleriyle mahallelerimizden ring seferiyle metro durağına ulaşacağız ve metroyla yerin üstüne çıkmadan buradan Ümraniye, Üsküdar, Kadıköy, Pendik her noktaya, denizin altından Marmaray ile Yeşilköy’e, Taksim’e her istediğimiz noktaya Taşdelen’den, Kirazlıdere’den, Soğukpınar’dan Ağustos’ta ulaşmış olacağız" dedi.

Ardından park, kesilen kurdela ile hizmete açıldı. Açılışta muhteşem havai fişek gösterisi vatandaşlara keyifli anlar yaşattı. Ardından amfitiyatroda ünlü sanatçı Gökhan Tepe bir konser verdi. Açılışı yapılan Cemal Güngör Parkı’na konser ve tiyatro gösterilerinin yapılacağı amfitiyatronun yanı sıra oyun grupları, aletli jimnastik alanları, amfi tiyatro, travers koşu ve yürüyüş parkuru, mescit, tuvalet, yağmur barınakları ve kır kahvesi yer alıyor.