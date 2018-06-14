Başkan Remzi Aydın, belediye çalışanlarıyla bayramlaştı

Ramazan Bayramı nedeniyle Eyüpsultan Belediyesinde bayramlaşma programı düzenlendi.

Başkanlık binası fuaye alanında düzenlenen bayramlaşma programında Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın personel ile bayramlaştı. Programa Belediye Başkan Yardımcıları, birim müdürleri ve belediye çalışanları katıldı.

“Güzel şeyler oldu, olmaya devam edecek”

Başkan Remzi Aydın programda, personelin bayramını tebrik ederek başladığı konuşmasına şöyle devam etti: "Güzel bir Ramazan ayı geçirdik. Keşke bir ay daha devam etse. Ramazan ayında Eyüpsultan başka bir başka. Çok sayıda ziyaretçi geliyor. Ramazan ayında daha fazla efor sarfetmemiz lazım. Benim amacım İstanbul’da en iyi belediye olmak. Bunu yapabilecek güce, bilgiye ve tecrübeye sahip olduğumuza inanıyorum. Bu hedefe ulaşmak anlamında ciddi adımlar attık. Bunu beraber yapacağız. Ben orkestra şefiyim ama esas orkestra sizlerseniz. Bu bir gemiyse bu geminin iyi yüzmesi hepimizin faydasına olacaktır. Hizmetlerimizi kaliteli yaparsak bu beğeni getirir, beğeni istikrarı getirir, istikrar başka bereketlere yol açar. Güzel şeyler oldu, güzel şeyler olmaya devam edecek. İnşallah uzun yıllar ilçemize hizmet edeceğiz ve dualar alacağız. Aldığımız dualarla çok güzel yol alacağımıza inanıyorum. Allah yolumuzu açık etsin. Sizlere teşekkür ediyorum, bayramınız mübarek olsun"

Ardından Başkan Aydın ve Başkan Yardımcıları personelle bayramlaştı.