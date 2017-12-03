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03 Aralık 2017 14:39

Başkan Remzi Aydın, Engelsiz Yaşam Fuarı’nı ziyaret etti

Eyüpsultan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı Engelliler Sürekli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi (ESER), 3 Aralık Dünya Engelliler Gününe özel Engelsiz Yaşam Fuarı’na katıldı.

Başkan Remzi Aydın, Engelsiz Yaşam Fuarı’nı ziyaret etti

03 Aralık 2017 14:39


Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, Engelsiz Yaşam Fuarı’nda Engelliler Sürekli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’ni (ESER) ziyaret etti. Başkan Aydın, fuarda sergilenen, ESER’deki öğrencilerin bütün sene yapmış olduğu atölye çalışmalarındaki ürünleri inceledi. Burada ebru sanatı da yapan Başkan Remzi Aydın, ESER’li yetkililer ve öğrencilerle sohbet edip fotoğraf çektirdi.



ESER’li öğrencilerin yaptığı 150 çeşit ürün sergilendi


İstanbul Fuar Merkezi’nde ziyaretçilerine kapılarını açan Engelsiz Yaşam Fuarı’da, belediyeler, teknoloji firmaları, sivil toplum kuruluşları gibi katılım sağlayan 10’larca farklı kurum ve kuruluş yer alıyor.


Fuarda bütün sene boyuncu ESER’deki engelli öğrencilerle beraber yapılan 900 atölye çalışmalarının ürünleri sergileniyor ve satılıyor. Sergilenen ürünler arasında seramik, el sanatları, hediyelik ve dekoratif ev eşyalarının olduğu 150 çeşit ürün yer alıyor.




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