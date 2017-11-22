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22 Kasım 2017 09:25

Başkan Remzi Aydın, okul aile birliği temsilcileriyle buluştu

İlçede bulunan okulların aile birliği temsilcileriyle bir araya gelen Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Başkan Remzi Aydın, okul aile birliği temsilcileriyle buluştu

22 Kasım 2017 09:25


Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın,ilçede bulunan okulların aile birliği temsilcileriyle bir araya geldi. Başkan Remzi Aydın,Osmanlı Park Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşen toplantıda, 3 seneyi aşan süredir ilçeye verdiği hizmetleri, hayata geçirdiği projeleri ve gerçekleştirdiği yatırımları okul aile birliği temsilcileriyle paylaştı.


Sunumunu görseller eşliğinde gerçekleştiren Başkan Aydın özellikle;eğitim, spor, çocuklar, gençler, kadınlar ve engellilerle ilgili olarak yapılan çalışmaları tüm detaylarıyla salonda bulunanlara anlattı.


Bütün gençlik hizmetlerinin tek çatı altında toplandığı Simurg programı, Eyüp Sultan Tarihi Merkezin yönetimi (ESTAM), kadınların emeklerinin değerlendirilmesi (ESKEP), Eyüp Sultan’ın hafızasının oluşturulması (EYSAM), çözüme kavuşan tapu sorunları, ulaşım ve erişim projelerinin İBB nezdinde yapımı ve takibi, hizmet merkezlerinin inşaası, çevre sağlığının korunması ve geliştirilmesi, okulların bakımı ile temizliği, parklar, bahçeler, yollar, otoparklar, kentsel dönüşüm, ulaşım gibi yüzlerce konuda oluşturulan ve takip edilecek temel yol haritaları konularında bilgi verdi.



“Çalışmaları hep birlikte sahiplenmemiz lazım”


Şu an itibariyle içeriğinde 67 projenin yer aldığı ESTAM kapsamında çalışmaların başladığını ve Eyüpsultan Tarihi Merkezi ihya edecek bu çalışmaların tüm hızıyla devam edeceğini belirten Başkan Remzi Aydın konuşmasını şu sözlerle tamamladı; “Bu çalışmalar aslında sadece bizim çalışmalarımız değil, sizin de çalışmalarınız. Bunları hep birlikte sahiplenmemiz lazım. Güzel şeyler bunlar. Sizler, güzel şeyler yapılsın diye bu görevlere talip oldunuz. Yapılanların eksiği yanlışı varsa düzeltelim, doğruysa daha da geliştirelim. Çünkü hepimizin hedefi çocuklarımız, gençlerimiz. Gerektiğinde beni davet edin geleyim. Okullarınıza, derneklerinize, iş yerlerinize geleyim oturalım, konuşalım. Eyüpsultan olarak biz bir aileyiz. Dolayısıyla atılacak her türlü güzel, doğru, faydalı adımın da yanındayım.”


Başkan Remzi Aydın konuşmasının sonrasında, salonda bulunan okul aile birliği temsilcilerinin talep ve önerilerini dinledi. Program bitiminde ise okul aile birliklerinin temsilcileriyle birlikte fotoğraf çektirdi.




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