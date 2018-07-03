Başkan Remzi Aydın, seçim sonuçlarını değerlendirdi

Başkan Remzi Aydın, sandıktan gerek ilçe gerek ülke adına sevindirici bir sonuç çıktığını söyledi.

Türkiye 24 Haziran günü yeni sistemin ilk cumhurbaşkanını ve 27’nci dönem milletvekillerini seçmek için sandık başına gitti.

Resmi olmayan sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 52,5’ini alarak Cumhurbaşkanı seçildi.

Tüm yurtta olduğu gibi Eyüpsultan’da da seçim heyecanı yaşandı. Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, seçim sonuçlarına ilişkin açıklamalar yaptı. Başkan Remzi Aydın, sandıktan gerek ilçe gerek ülke adına sevindirici bir sonuç çıktığını söyledi.

Konuşmasına seçimlere katılım oranının yüksekliğine değinerek başlayan Başkan Aydın, “Seçimlere katılım oranının bu kadar yüksek olmasının dünyada çok az örneği var. Gerekse seçim güvenliği gerekse seçim sürecine ilişkin yapılan işlemler açısından bu seçim çok önemliydi. 24 Haziran tam anlamıyla demokrasi havasında geçti. Tabi ufak tefek münferit olaylar dışında. Arzu edildiği gibi bir süreç yaşandı. Özellikle vatandaşlarımızın ilgisiyle yürüyen bir süreç oldu” dedi.

Halkımız “devam” dedi

Önemli bir dönüm noktasının aşıldığını kaydeden Başkan Aydın, “Neticede Türkiye yeni bir sisteme geçti ve halkımız bu sistemin ilk yöneticisini seçmiş oldu. Güzel bir tercih olduğunu düşünüyorum. Bana göre 16 yıllık icraatlar için güven oylaması yapıldı. Halkımız cumhurbaşkanımıza, “Yatırımlarına devam et memnunuz” dedi.

Gerek ilçem gerekse ülkem adına sevindirici bir sonuç. Diğer tarafta ise geçmişin birikimlerini olumsuz değerlendiren, yapılanları yıkmakla itham eden bir anlayış vardı. Bundan sonra saygı duymak lazım”diye konuştu.

“Ortalamaların üzerinde oy aldık”

Başkan Aydın, Eyüpsultan’da İstanbul ve Türkiye ortalamasının üzerinde oy alındığını belirterek, “İlçemizde sağduyu noktasında yapılanları koruyan bir iradenin yoğunlaştığını söyleyebilirim. Seçim sonuçlarına baktığımızda gerek İstanbul, gerekse Türkiye ortalamasının üzerinde oy aldık. Her iki alanda da ortalamanın üzerinde kalarak bu yürüyüşe maksimum destek verdik. Bundan dolayı da mutluluk duyuyorum” dedi.

Desteğin gerek merkezi hükumetin gerekse belediyenin icraatlarına duyulan memnuniyetten kaynaklandığını söyleyen Başkan Aydın, şöyle devam etti;

“İnşallah bu destekle önümüzdeki yerel seçimlere kadar yürüyerek çalışmalarımıza devam edeceğiz. Söz verdiğimiz gibi yarım kalan işleri de tamamlayacağız ve olabilecek en güzel tabloyla halkımızın karşısına çıkacağız.”

“Yatırımların durma lüksü yok”

Konuşmasında bölgede yapılan yatırımlara da değinen Başkan Aydın, “Yatırımlarda hız kesmek yok. Havalimanımızın 29 Ekim’de açılması planlanıyor. Metro, tramvay, tünel ve diğer alt yapı çalışmalarımız söz verdiğimiz şekilde devam ediyor. Artık bunlar durma lüksü olmayan yatırımlar. Milletimizin buna ihtiyaca var. Toplumsal ihtiyaçlar ve gereksinimler bunları zaten zorunlu kılıyor” ifadelerini kullandı.