Eskiden beri Alibeyköy’ün trafik problemi olduğunu söyleyen Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, sosyal medya hesabı üzerinden her Perşembe günü canlı olarak yayınlanan “Eyüpsultan’da Gündem” programında konu ile ilgili bilgi verdi.

Başkan Remzi Aydın, Alibeyköy trafiğinin rahatlayacağını belirterek, "Esasında Alibeyköy trafiği eskiden beri problem. Tabi taşıtların ve nüfusun artmasıyla daha da problem olmaya başladı. Bununla ilişkili çözümlemeler getiriyoruz. Silahtarağa tüneli bunların başında geliyor. Gerçekten Silahtarağa tüneli yıl sonu itibari ile hizmete almaya düşündüğümüz, Büyükşehir tarafından yürütülen bir proje. Çok ciddi oranda Alibeyköy trafiğini rahatlatacak. Yani Alibeyköy trafiğini bayy-pass edecek diyelim. Yeşilpınar, Karadolap, Çırçır, Akşemsettin mahallelerimizin Eyüpsultana direk bağlantısını sağlayacak bir geçit olacak. Ve Alibeyköy’ü bu anlamda rahatsız etmeyecek bu bir. İkincisi de Alibeyköy trafiğimiz şu anda kara trafiğimiz aslında düzene yavaş yavaş giriyor" dedi.

Çalışmaların devam ettiğini belirten Başkan Remzi Aydın, "Vardar caddesindeki çalışmamız bitmek üzere. Yine Vardar caddesinden Saya’ya giden yönde tek yön uygulaması da başladı hafta başı itibari ile. Saya’dan aşağıya inip Karadolap meydanına dönüş tek yön oldu. Şimdi tabi henüz alışamadı vatandaşımız. Tek yön gitmesinin esas sebebi orada çalışmamız bitmemesi ve parklanmalar. Özellikle karakolun önünde ve ilerisinde olan parklanmalar ister istemez trafiği tek şeride düşürüyor, onlara müsade etmeyeceğiz. Emniyet müdürlüğümüzle görüştük diğer arkadaşlarımız asfaltlama, işaretleme ve parklanma yasakları ile ilgili fiziki bir düzenleme yapacaklar. Ama şuanda çalışma devam ediyor" diye konuştu.

"Parklanmayı engelleyeceğiz"

Başkan Remzi Aydın, "Çok kısa bir süre sonra bunlar bittikten sonra Vardar caddesinde bizim amacımız trafiğin asgari olarak gidiş gelişli iki şerit olarak akması. Üçüncü şerit parklanma şeridi olabilecek ama iki şerit mutlaka akacak. Onu hedefliyoruz ve taviz vermeyeceğiz. Dolayısıyla onun fiziki düzenlemelerini arkadaşlar yapmaya çalışıyorlar yavaş yavaş, fazla hızlı gidemiyoruz maalesef. Ama dediğim gibi çok kısa bir süre sonra bu parklanmayı engellediğimizde göreceksiniz iki şerit aktığı zaman trafik sorunu çok ciddi ölçüde rahatlamış olacak. Tramvayımızın ve tünelin faaliyete geçmesiyle birlikte zaten oldukça rahatlayacağını söyleyebilirim" dedi.

Öte yandan Göktürk meydanı ile ilgili de Başkan Aydın, "Göktürk meydan düzenlemesinde eski şekle döneceğiz. Orada İstanbul Büyükşehir Belediyemiz alt geçit projemize çok sıcak bakmadığı için özellikle Göktürk caddemizi, esnafımızı biraz daha hareketlendirmek adına orada bir projemizi inşallah faaliyete geçireceğiz" şeklinde konuştu.