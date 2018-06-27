sıradan genel kurul üyesi seçildi.

İspanya’nın Tarragona kentinde devam etmekte olan 18. Akdeniz Oyunları’nda Halter Milli Takımı bugüne kadar 6 altın, 3 gümüş, 3 bronz madalya kazanmış olup, müsabakalar bugün Resul Elvan, Rabia Kaya ve Dilara Narin’in yarışmasıyla son bulacak.

26 Haziran tarihinde Akdeniz Halter Konfederasyonu Genel Kurulu’nda seçimler yapıldı. Yönetim kurulu üyeliğine aday olan Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, 20 ülkenin 17 sinin oyunu alarak 1. sıradan genel kurul üyesi seçildi. Seçimlerde Başkan Mahmoud Mahgoub Kemal (Mısır), Genel Sekreter Alda Radicello (İtalya), Başkan Yardımcıları Jaksa Ivanisevic (Hırvatistan) ile Jesmond Caruana (Malta) oldu.