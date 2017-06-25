Başkan Topbaş, Hakkarili Yağmur’u Galata Kulesi’nde ağırladı

Yağmur ve kardeşlerine bayram hediyesi de veren Başkan Topbaş, maket köprüye imza attı.

Hakkari’de yaşayan 8 yaşındaki Yağmur’un İstanbul’daki Boğaz köprülerini görme hayalini gerçekleştiren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, bugün Yağmur ve ailesini Galata Kulesi’nde ağırladı. Aileyle akşam yemeği yiyen Başkan Topbaş, Yağmur ve kardeşlerine bayram hediyeleri verdi. Baba Aydın Güder’in kızı için yaptığı köprü maketine imza atan Başkan Topbaş, “Yağmur İstanbul’u görmek için meraklanmış, babası Aydın Bey bu maketi yapmış. Yağmur ve babasını İstanbul’a davet ettik. İstanbul’da 5 gün kaldılar, her tarafı gezdiler. İstanbullu kadar oldular. Bugün beraber yemek yedik. Yarın ger i dönecekler. Yağmur’un başarılarını takip edeceğiz. Maketi bize bırakmak istedi, ben götürmesini istedim. Makete baktıkça İstanbul’u hatırlasın” dedi. Daha sonra, Hakkari’ye götürülecek olan makete kendi imzasını atarak Yağmur’un da adını yazan Başkan Topbaş, Galata Kulesi’ni ziyaret eden Tayvanlı turistlerle sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.

“Köprüyü gördüm çok güzeldi”

Ailesiyle birlikte 5 günlük İstanbul turunu tamamlayan Yağmur Güder, “Vialand’a gittim, camileri gezdim, akvaryuma gittim. Köprüyü gördüm çok güzeldi. Babamın yaptığının aynısı. Gerçeğiyle arasında bir fark yoktu. Herkesin bayramını kutluyorum” diye konuştu.