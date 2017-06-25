Diğer
Kategoriler
25 Haziran 2017 20:41

Başkan Topbaş, Hakkarili Yağmur’u Galata Kulesi’nde ağırladı

Hakkarili Yağmur’un 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü görme hayali gerçekleştiren İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş, Yağmur ve ailesini Galata Kulesi’nde ağırladı.

Başkan Topbaş, Hakkarili Yağmur’u Galata Kulesi’nde ağırladı

25 Haziran 2017 20:41

Yağmur ve kardeşlerine bayram hediyesi de veren Başkan Topbaş, maket köprüye imza attı.


Hakkari’de yaşayan 8 yaşındaki Yağmur’un İstanbul’daki Boğaz köprülerini görme hayalini gerçekleştiren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, bugün Yağmur ve ailesini Galata Kulesi’nde ağırladı. Aileyle akşam yemeği yiyen Başkan Topbaş, Yağmur ve kardeşlerine bayram hediyeleri verdi. Baba Aydın Güder’in kızı için yaptığı köprü maketine imza atan Başkan Topbaş, “Yağmur İstanbul’u görmek için meraklanmış, babası Aydın Bey bu maketi yapmış. Yağmur ve babasını İstanbul’a davet ettik. İstanbul’da 5 gün kaldılar, her tarafı gezdiler. İstanbullu kadar oldular. Bugün beraber yemek yedik. Yarın ger i dönecekler. Yağmur’un başarılarını takip edeceğiz. Maketi bize bırakmak istedi, ben götürmesini istedim. Makete baktıkça İstanbul’u hatırlasın” dedi. Daha sonra, Hakkari’ye götürülecek olan makete kendi imzasını atarak Yağmur’un da adını yazan Başkan Topbaş, Galata Kulesi’ni ziyaret eden Tayvanlı turistlerle sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.



“Köprüyü gördüm çok güzeldi”


Ailesiyle birlikte 5 günlük İstanbul turunu tamamlayan Yağmur Güder, “Vialand’a gittim, camileri gezdim, akvaryuma gittim. Köprüyü gördüm çok güzeldi. Babamın yaptığının aynısı. Gerçeğiyle arasında bir fark yoktu. Herkesin bayramını kutluyorum” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
30
°
C
Az Bulutlu
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    30°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    31°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    33°C
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ
  • 1 ŞEVVÂL 1438
  • 25 Haziran 2017
  • Pazar
  • İmsak :03:04
  • Güneş :05:26
  • Öğle :13:18
  • İkindi :17:19
  • Akşam :20:48
  • Yatsı :22:50
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!