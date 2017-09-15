Başkan Topbaş şile bezi dokudu

Başkan Topbaş, “Şile Değirmeni” projesi kapsamında da yakında inşaat çalışmalarının başlayacağını duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Şile Belediye Başkanı Can Tabakoğlu ve köylülerle birlikte Şile bezinin yapılışını gösterdi. Topbaş ve Tabakoğlu, AK Parti İlçe Başkanı İlhan Ocaklı ile Şile benzininin ipliğini yoğurup kaynattı ve denizde yıkayarak kuruması için kuma serdi. Şile sahilinde düzenlenen programda Şile bezinin çok eski geçmişi olan tarihi bir ürün ve doğal bir ürün olduğunu belirten Başkan Topbaş, çile halindeki ham ipliği sulu bir hamur içerisine sokarak güçlendirme yapıldığını ve kaynatıldığını ifade etti. Topbaş, daha sonra kurumaya bırakılan bezin dokumaya hazır hale getirildiğini söyledi. Şile bezinin en önemli aşamasının Karadeniz’de yıkanması olduğuna dikkat çeken Başkan Topbaş, “Şile bezinde gördüğünüz renkler tamamen doğal kök boya. Kimyasal hiçbir şey yok. Şile bezinin özelliği, kırışıklığını Karadeniz’deki tuzlardan almasıdır” dedi.

Can Tabakoğlu da Şile bezinin 600 yıllık Türkmen geleneğinden geldiğini ve Osmanlı döneminden beri Şile’de en doğal şekliye yapıldığını söyledi. Giydiği gömleği gösteren Tabakoğlu, “Şile’yi sırtımızda taşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Daha sonra Şile bezi üretim atölyesini gezen Kadir Topbaş ve beraberindekiler, tezgahları tek tek inceledi. Şile bezinin dikiminin İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSMEK kurslarında yapıldığını belirten Topbaş, “Şile bezinden yapılan ürünler çok sağlıklı. İnsanlar geç olmadan Şile’ye gelsin, Şile bezini fark etsin istiyoruz. Bebekler için çok yüksek fiyatlara doğal ürün arayanlara Şile bezinden yapılma ürünleri tavsiye ediyorum” diye konuştu.

Topbaş, yerel yönetimlerin gücünün ülkelerin kalkınmasına önemli katkı sunduğunu belirterek, göreve geldiğinden bu yana İstanbul’un her ilçesine yatırım ve hizmet götürdüklerini ve Şile’de de birçok projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. Şile ilçesinin Şile beziyle markasını dünyada tekrar hak ettiği bir noktaya taşımaya başladığının altını çizen Başkan Topbaş, “Bugün Şile bezi gömleğimi giyerek geldim. Arzu ediyoruz ki dünya sağlıklı bir yaşam için tercih edilecek bu kumaşı bilsin ve tanısın. Sağlıklı ve doğal bir giysi” dedi.

Şile için öteden beri düşündükleri Şile Değirmeni projesinin Koruma Kurulundan geçtiğini müjdeleyen Topbaş, “İnşallah yakında inşaatına başlayacağız. İnanıyorum ki insanlar Şile Değirmeni’nden gelip un almak, ekmek almak, kahvaltı yapmak için Şile’yi yaz kış tercih edecekler. İnşallah metroyu bitirdiğimiz zaman da Alemdağ’dan bu tarafa shuttle ile geleceğiniz daha kısa mesafe ile İstanbul’un her yerine erişeceksiniz. Meydanda bir düzenleme var, altında otopark, üstü çarşı. Limanda da aynı şekilde çalışmalar yürütülüyor. Hizmet bizim işimiz. Sizi arkamızda gördüğümüz müddetçe daha fazla iş yapma arzumuz daha da gelişiyor” ifadelerini kullandı.