Başkan Toprak, isimsiz kahramanları unutmadı

İtfaiye haftası nedeniyle Avcılar İtfaiye Grup Amirliği istasyonunu ziyaret eden Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak, "İtfaiye teşkilatı olarak zorlu koşullarda, özveriyle çalışan tüm itfaiyecilerimizin İtfaiye Haftasını kutluyorum. Bu vesileyle görevi başında şehit olan tüm itfaiye mensuplarına Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak ilgili birim amirlerinin de katıldığı ziyaret sırasında, itfaiye müdürlüğü ve erleri ile birlikte çay içerek sohbet etti. Başkan Toprak, İtfaiye teşkilatının çalışma sistemleri, çalışma prensipleri, aldıkları eğitimler, gün içerisinde yapılan çalışmalar, yangına müdahale öncesi yapılan hazırlıklar ve müdahale sırasında yapılanlarla ilgili bölge müdür yardımcılarından ve grup amirlerinden bilgi aldı. Başkan Toprak ayrıca bir de itfaiye anı defterine duygu ve düşünlerini aktardı.

Başkan Toprak ziyaret sonunda, "Avcılar Belediyesi olarak her zaman işbirliği ile birlikte vatandaşlarımızın 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. Sizler bizim isimsiz kahramanlarımızsınız. Avcılar halkı sizlere minnettardır" ifadelerini kullandı.