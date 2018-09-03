Başkan Toprak, Yazlık sinema’da Avcılarlılarla buluştu

Yeşilçam’dan günümüze Türk Sineması’ndan özgün filmlerle, her mahallede gösterim yapılacak. Avcılar Belediyesi tarafından dağıtılan patlamış mısır ve gazozlar da izleyicilere nostalji dolu dakikalar yaratıyor. Etkinlik 15 Eylül’e kadar farklı mahallelerde gerçekleşecek.

Program kapsamında sinemaseverlerin beğenisine sunulan "Ailecek Şaşkınız" ve ‘’Hükümet Kadın’’ filmini Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak ile birlikte vatandaşlar büyük bir ilgiyle izlendi. Avcılar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından geleneksel hale getirilen açık hava sinema gösterimi bu yılda sinemaseverle "Yıldızlar Altında Yazlık Sinema" adıyla buluşmaya devam ediyor.

Proje kapsamında ilçenin farklı mahallelerinde kurulan beyaz perdeye yansıtılan filmler alanı dolduran onlarca Avcılarlı vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Geçtiğimiz günlerde başlayan açık hava sinema gösterimi hafta sonu etkinliği tamamlandı. Türk Sinemasının son dönemlerde başarılı komedi filmlerinden olan ve başrollerini Ahmet Kural ve Murat Cemcir’in paylaştığı "Ailecek Şaşkınız" filmi ve Sermiyan Midyat’ın yönetmenliğini yaptığı başrolde Demet Akbağ’ın rol aldığı ‘’Hükumet Kadın’’ hafta sonu Avcılarlı izleyicilerden tam not aldı.