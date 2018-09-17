Başkan Toprak, yeni eğitim öğretim yılı açılış programına katıldı

2018-2019 eğitim öğretim dönemi, bu sabah ilk ders zili ile başladı. Avcılar İlçe Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen törene İlçe Kaymakamı Hulusi Doğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü, İlçe protokolüyle birlikte sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı. Düzenlenen törende konuşan Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, çocukların başarılı bir yıl geçirmesi temennisinde bulundu.

Yaptığı konuşmada çocuklara seslenen Başkan Benli, "Sevgili Çocuklar bir kez daha bilimin ışığında eğitim almak üzere sınıfları doldurdunuz. Avcılar'da bizim çocuklarımız en önemli farkı sokakta yaşayan hayvanlara duyarlı, çevresine duyarlı, sokağını temiz tutan, trafik kurallarına uyan ve kent bilinci olan çocuklar olmasıdır. Avcılar'ın çocukları bilinçlidir. Saygı ve sevgi kurallarıyla toplum değerlerine bağlıdırlar. İleride hepiniz ülkemizin aydınlık geleceğine hizmet edecekseniz. Ülkemizi Atatürk'ün işaret ettiği muasır medeniyet seviyesine çıkarmak için hep birlikte var gücümüzle çalışmak zorundayız. Bilimde, teknolojide, sağlıkta ve ulaşımda bizleri dünya ile yarışacak konuma getirecekseniz. Bütün çocuklarımızı, öğretmenlerimize başaralı bir yıl olması dileğiyle, bütün çocuklarımızı gözlerinden öpüyor, öğretmenlerimize başarılı bir yıl diliyorum" dedi.