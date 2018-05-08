Başkan Twitter’dan hızır gibi yetişti

“Maltepe Belediyesi’nde tanıdığı olan var mı?” paylaşımına Kılıç’ın verdiği yanıt, binlerce kişi tarafından paylaşıldı. Kullanıcılar “Halkıyla bütünleşen başkan” diyerek, Kılıç’ın tutumunu takdirle karşıladı.

Sosyal medyada takipçileriyle kurduğu diyaloglarla dikkat çeken Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, bir vatandaşın talebine hızır gibi yetişti. Özlem Çay isimli bir Twitter kullanıcısı, “Maltepe Belediyesi’nde tanıdığı olan bana ulaşabilir mi acaba?” şeklinde paylaşım yaptı. Bu paylaşıma yanıt Ali Kılıç’tan geldi. Tweet’i alıntılayan Kılıç, “Buyrun sizi dinliyorum” yanıtını verdi.

Özlem Çay’ın sorununu çözen Kılıç’ın bu cevabı binlerce kişi tarafından beğenilirken, belediye başkanının tutumu ise takdirle karşılandı. Paylaşımın altına “Vallahi böyle belediyeciliğe aşığız” “Nasıl içten, özlediğimiz samimiyet teşekkürler”, “Sizi dinleyen bir başkan hayal edin. İşte bu temennimiz Ali Kılıç ile hayal değil gerçek oluyor. Tebrikler, ne çok şanslısınız Maltepe halkı”, “Bizi dinleyen bir başkanımız var. Ne mutlu Maltepeliyim diyene” gibi çok sayıda yorum yapıldı.