Başkan Usta: "Kadınlar özeldir, anneler daha özeldir"

Programa çocuklarıyla birlikte katılan anneler, düzenlenen etkinlikte doyasıya eğlendi.

Her yıl Mayıs ayının ikinci Pazar gününde kutlanan Anneler Günü dolayısıyla Gaziosmanpaşa Belediyesi anlamlı bir etkinliğe imza attı. Recep Tayyip Erdoğan Gençlik Parkı’nda düzenlenen programda Gaziosmanpaşa’da yaşayan 3 bin 500 anne, kahvaltıda bir araya geldi.

Etkinlikte, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, masaları tek tek gezerek annelerle sohbet etti, hatıra fotoğraf çektirdi. Usta, daha sonra annelerle birlikte kahvaltı etti.

Etkinlik kapsamında Gaziosmanpaşalı anneler bir yandan kahvaltı yaparken bir yandan da birbiriyle tanışma fırsatı buldu. Programda her anneye çiçek ve bakım seti hediye edildi. Elif Buse Doğan’ın sahne aldığı etkinlikte anneler doyasıya eğlendi.

"Kadınlar özeldir, anneler daha özeldir”

Programda konuşan Usta, annelerin hayatımızdaki yeri ve önemine değinerek, "İlk dostumuz, ilk aşkımız annemizdir. Onların gösterdiği fedakarlıklar sayesinde bizler başarıya koşuyoruz. Kadınlar özeldir, anneler daha özeldir. Geçmişimizden bugünümüze, ecdadımızdan gelen her bir hatırayı annelerimizle bugünlere taşıdık. Kıymetli annelerimiz var oldukça sırtımız yere gelmez. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi, önümüzde hangi engel olursa olsun, topa, tüfeğe, uçağa aldırmadan Nine Hatunlar, Şerife Bacılar gibi tüm engelleri aşar geçeriz annelerimiz yanımızda var olduğu sürece” dedi.

Gaziosmanpaşalı annelere yönelik düzenlenen etkinliğe Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, İstanbul Milletvekili Fatma Benli, ilçe protokolü ve çok sayıda anne ile çocukları katıldı.