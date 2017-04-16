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16 Nisan 2017 14:13

Başkan Usta ve ailesi oyunu Gazikent İlkokulu’nda kullandı

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, oyunu Gazikent İlkokulu’nda ailesiyle birlikte kullandı.

Başkan Usta ve ailesi oyunu Gazikent İlkokulu’nda kullandı

16 Nisan 2017 14:13

Usta, "Bir düğün şöleni havasında vatandaşlarımız, vatandaşlık haklarını kullanıyorlar" dedi.


Mevlana Mahallesi Gazikent İlkokulu’na sabah erken saatlerde ailesiyle birlikte giden Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, vatandaşlar ve sandık görevlileri ile bir süre sohbet ettikten sonra 3264 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Ardından vatandaşların sorusunu yanıtlayan Başkan Usta şunları söyledi:


"Bugün eşim ve çocuklarımla kayıtlı olduğum bu sandıkta oyunumuzu kullandık. Vatanımız ve milletimiz için inşallah bereketli ve uğurlu olur. Tüm Gaziosmanpaşalılara istikrarlı ve güçlü Türkiye olma yolunda verdikleri destekler için bir kez daha teşekkür ediyorum. Ülkemizin geleceği için inşallah 17 Nisan sabahında güzel bir tabloyla, tüm vatandaşlarımız netice alır diye düşünüyorum. Türkiye’de demokrasi olgunlaşmıştır, önemli bir noktaya gelmiştir. Bir düğün şöleni havasında vatandaşlarımız, vatandaşlık haklarını kullanıyorlar. Neticeyi de hep birlikte göreceğiz."




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