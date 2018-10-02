Başkan Usta, yaşlılarla bir araya geldi

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Gaziosmanpaşalı yaşlı vatandaşlarla bir araya geldi. Gaziosmanpaşa Belediyesi Mesire Alanı'nda düzenlenen programda Başkan Usta, yaşayan çınarların gününü kutladı. Programa, ilçe protokolü ve Gaziosmanpaşa'da yaşayan 60 yaş üstü vatandaşlar katıldı. Yaşlılar Günü dolasıyla Gaziosmanpaşa Belediyesi Mesire Alanı'nda bir araya gelen vatandaşlar golf aracıyla alanı gezerek hem temiz hava aldı hem de keyifli bir gün geçirdi.

“Biz büyük bir aileyiz, bu ailenin mihenk taşları sizlersiniz"

Geleceğimize ışık tutarak bizlere önder olan yaşlılarımızla tek tek ilgilenip onların gününü kutlayan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta programda yaptığı konuşmada, “Böyle güzel insanlarla, hayatın gerçeklerini yaşamış siz değerli büyüklerimizle bir arada olmak, birlikte bir sofranın ekmeğini, yemeğini paylaşmak bizim için büyük bir onur. Biz, içinde bulunduğumuz Mesire Alanını bu sene açtık ve hem burada birlikte olalım hem de burayı size gezdirelim, temiz hava alın diye sizleri buraya getirdik ve bundan keyif duyduğumuzu da belirtmek isterim. Biz büyük bir aileyiz, bu ailenin en büyük mihenk taşları sizlersiniz. Destek sonradan gelir, önce dua ve niyettir önemli olan. Bizler de duayı sizlerden alacağımız inancıyla da burada çalışmaya, sizlere hizmet etmeye, sizlerle birlikte gelecek nesillere bu hizmet anlayışını aktarmaya çalışıyoruz” dedi.

Program sonunda Başkan Usta davetlilerle hatıra fotoğrafı çektirerek onlara nostaljik radyo hediye etti.