Başkan Uysal 15 ülkeden gelen izcilerle kampta buluştu

Renkli görüntülerin oluştuğu ziyarette Başkan Uysal, nöbetçi izcilerden izin alarak kamp alanına giriş yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İBB Spor Kulübü ve Türkiye İzcilik Federasyonu işbirliğiyle Beykoz Kent Ormanı’nda düzenlenen yaz izci kampı sona erdi. Veda gecesine katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, kampa nöbetçi izcilerin izni ile giriş yaptı.

Kampı ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Uysal, 15 ülkeden 950 izcinin katılımıyla 6 gün süren kampta çocuklarla yakından ilgilendi. Uysal, kampa katılan ülkelerden İngiltere, Cezayir, Kosova, Bosna-Hersek, Ukrayna, Bulgaristan, Gürcistan, Mısır, Suriye, Filistin, Katar, Tunus, Azerbaycan, Kıbrıs, Lübnan’ın yöresel tatlarının lezzetine bakarak, izcilerin Türkiye’ye gelmelerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yaklaşık 5 saat süren veda gecesinin sonunda kampta ateş yakılarak, marş söylendi.

"Sizleri her zaman bu kampta ağırlamaya hazırız"

Gecede konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak sizleri burada ağırlamaktan, sizleri burada misafir etmekten çok mutlu olduğumuzu sizlere belirtmek isterim. Eğer sizler de mutlu olduysanız bu mutluluğumuz artar. Her zaman sizleri bu kampta ağırlamaya hazırız. Biz burada kampın ihtiyaçlarını federasyonumuzun bizden talep ettiği hizmetleri görüyoruz. İnanıyorum ki hepiniz bu manada başarılı bir izci olacaksınız. Ben sizlere ülkemize, İstanbul’umuza geldiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Sizleri hayata daha iyi hazırlama adına, insanların birbiriyle dost olması adına da 15 ayrı ülke vatandaşının burada olması ve kardeş olmasını hatırlaması adına da bir fırsat oldu” dedi.