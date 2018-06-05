24 Haziran’da inşallah Türkiye güçlü bir Cumhurbaşkanı güçlü bir hükümet ile şaha kalkacak” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal İstanbul Büyükşehir Belediyesi Marmaracık Gençlik Kampı öğrencileriyle iftarda buluştu. Sarıyer Rumeli Feneri Köyü’nde bulunan kamp alanında kamp öğrencileri ve ailelerine iftar yemeği verildi. Yüzlerce vatandaş iftar saatine dakikalar kala alanı doldurdu. Doğa manzarası eşliğinde iftar yapan gençler ve aileleri, ezanın okunmasıyla birlikte oruçlarını açtı. İftar öncesi masaları dolaşan Başkan Uysal, vatandaşlarla bol bol sohbet etti.

“Bimiyorlar ki bizim ülkemizde hükümet sistemi hariç tüm seçimler başkanlık seçimi”

Programda konuşan Başkan Uysal, yeni hükümet sisteminin vatandaşlara yanlış anlatılmaya çalışıldığını söyledi Uysal, “Seçim sistemi üzerinden tartışma başlatıp gerçek biraz gizlenmeye çalışılıyor. 24 Haziran’da ülkemiz yeni bir sisteme geçiyor, Cumhurbaşkanlığı sistemi, yani başkanlık sistemi. Başkanlık sistemine bütün siyasi partiler karşı olduğunu söylüyor. Zararlarını anlatıyor, diktatörlüğe gider diyor. Ama bilmiyorlar ki bizim ülkemizde hükümet sistemi hariç tüm seçimler başkanlık seçimi. Muhtar yapıyoruz başkanlık seçimi, ilçe başkanı seçiyoruz başkanlık sitemi, büyükşehir belediye başkanı seçiyoruz başkanlık seçimi, vakıfta seçim yapıyoruz başkanlık seçimi, dernekte seçim yapıyoruz başkanlık seçimi. Başkanlık seçimi nedir? Kimi seçeceksek o yönetir. Seçtiğimiz kişiler ülkeyi yönetir. Başkanlık seçimi olarak belediyeler devam ediyor. Hiç kimsenin aklına da bunu iptal edelim, önce meclis üyelerini seçelim onlar dönsün başkanı seçsin demiyor. O dönüyorsa o zaman bu sistem iyi bir sistem” dedi.

“Türkiye güçlü bir Cumhurbaşkanı, güçlü bir hükümet ile şaha kalkacak”

24 Haziran’ın ülkenin geleceği için büyük önem taşıdığını belirten Başkan Uysal, “24 Haziran’da biz ülkeyi kim yönetsin onun oyunu kullanacağız. Bu ülkeyi Muharrem İnce’mi yönetir? Meral Akşener mi yönetir, Selahattin Demirtaş mı yönetecek yoksa Tayyip Erdoğan mı yönetecek onun seçimini yapacağız. Seçim bu şekilde yapılsa Cumhurbaşkanımız yüzde 70 filan seçilir. Onun korkusundan dönüp, bu sistem kötü bir sistem diyorlar. Hayır, bu sistem iyi bir sistem. 2002 ‘de AK Parti iktidara geldi. 16 senedir iktidarda, bugüne kadar çok iyi işler yaptı. Bugüne kadar gelen iktidarları hesaplayınca en iyilerini yaptı. Eğer 2002’de AK Parti iktidara geldiği zaman başbakanlık sistemi olsaydı, bugüne kadar yapılan hizmetlerin en az iki katı hizmetler yapılırdı. 24 Haziran’da inşallah Türkiye güçlü bir Cumhurbaşkanı, güçlü bir hükümet ile şaha kalkacak. O zaman bu gençlerimizin önü daha iyi açılacak. O zaman ülkemiz daha iyi yol alacak ve çok daha hızlı işler yapacağız. İnşallah 24 Haziran’da güçlü bir şekilde bu millet seçimini yapar. Bugüne kadar bizlere hizmet imkanı verildi, inşallah bu hizmet imkanını bize tekrar verir. Bizlerde teşekkürümüzü halka yine hizmet olarak veririz” diye konuştu.