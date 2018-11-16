Başkan Uysal açılış öncesi Başakşehir Millet Bahçesi'nde

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle açılacak olan Başakşehir Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulundu. Millet bahçeleriyle ilgili bilgi veren Uysal, “İstanbulumuza 5 millet bahçesiyle 1 milyon 400 bin metrekarelik millet bahçesi kazandırılmış oldu. Buradan diğer millet bahçelerine canlı bağlantıyla açılış yapılacak” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ile birlikte açılış töreni öncesi son hazırlıkların sürdüğü Türkiye'nin ilk millet bahçelerinden olan Başakşehir Millet Bahçesi'ni gezdi. Uysal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle kentte yapımı tamamlanan 5 millet bahçesinin yarın açılacağını hatırlattı. Açılacak 5 millet bahçesiyle 1 milyon 400 bin metrekarelik yeşil alanın vatandaşların hizmetine sunulacağına dikkat çeken Uysal, yarın gerçekleşecek törenle millet bahçelerinin canlı bağlantıyla hep birlikte açılacağını söyledi.

“5 millet bahçesiyle 1 milyon 400 bin metrekarelik millet bahçesi kazandırılmış oldu”

Başkan Uysal, “Cumhurbaşkanımız İstanbul'da yapımı tamamlanan 5 tane millet bahçesinin açılışını yarın hemen bulunduğumuz yerin yan tarafında yapmış olacak. Bulunduğumuz yer şu anda 360 dönüm, Kayaşehir Millet Bahçesi, yine Kayaşehir'de TOKİ tarafından yapımı tamamlanan birinci etabı 350 dönümlük bir millet bahçesi. Bahçeşehir'de yine Emlak Konut tarafından yapımı tamamlanan 142 bin metrekarelik, bizim Büyükşehir olarak Ataköy'de Baruthane'de yaptığımız yaklaşık 60 bin metrekarelik millet bahçesi ve Çırpıcı Çayırı dediğimiz yaklaşık 500 dönüm orada da şu anda 4'üncü etabı tamamlandı. Son etabı kaldı, yaklaşık 400 bin metrekaresi tamamlanmış oldu. Toplamda baktığımız zaman İstanbulumuza 5 millet bahçesiyle 1 milyon 400 bin metrekarelik millet bahçesi kazandırılmış oldu. Buradan diğer millet bahçelerine canlı bağlantıyla açılış yapılacak. Cumhurbaşkanımız burada olacak, millet bahçelerini Türkiye gündemine taşıdı” dedi.

Başakşehir Millet Bahçesi içerisinde çeşitli türde 5 bin 570 adet ağaç ile 30 bin metrekare alana tematik bahçe yapıldı. Engelsiz oyun alanı ve çocuk oyun gruplarında engelli bireyler ve çocuklar için alanlar da yer alıyor. Millet bahçesinde ayrıca Millet Kıraathanesi de yer alıyor. Biyolojik gölet yanına ahşap malzemeden inşa edilen millet bahçesinde okuma salonu ve kafeterya yer alıyor. Alanda yer alan beton amfide de küçük etkinlikler düzenlenebilecek.