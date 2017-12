Başkan Uysal, başkonsoloslarla bir araya geldi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul’da görevli başkonsoloslarla Ortaköy’de Boğaziçi manzarasında buluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yatırım ve hizmetleri ile İstanbul’daki mega projeler hakkında bilgi veren Başkan Mevlüt Uysal, ülke temsilcileriyle buluşmaların devam edeceğini söyledi.

Toplantıya aralarında Türk Cumhuriyetleri ve Müslüman Ülkelerin Başkonsolosları ile ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, Hollanda, Avustralya, Avusturya, Japonya, Çin, Hindistan, Slovakya gibi olduğu 70 kadar dış temsilci katıldı.

Buluşmanın, kendisinin İBB Başkanlığı görevine gelmesinin ardından ilk olduğunu hatırlatan Başkan Uysal, “Göreve başlamam dolayısıyla sizlerden gelen tebrik mesajları için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İstanbul’da görev yapan sizlerle bundan sonra da yakın bir diyalog içerisinde olacağız” dedi.

İstanbul’un tarihsel, kültürel ve ekonomik derinliği çok fazla olan bir dünya şehri olduğuna dikkat çeken Uysal, “Şehrimizin kapıları her daim herkese açıktır. Barış, huzur ve farklılıklara saygı bu şehrin kimliği olmuştur. Her milletten, her kültürden insanlara kucak açmıştır. Her duygu, her düşünce ve her inanç bu şehirde uyum içinde yaşar. Diplomasi tarihine baktığımızda da aynı derinliği görürüz. İstanbul asırlar boyu diplomatlar için de önde gelen dünya şehirlerinden biri olmuştur” diye konuştu.

İstanbul’un misyonunun barış ve hoşgörü olduğunun altını çizen Uysal, sözlerini şöyle sürdürdü; “Kültürlerin, asırlar boyu bir arada barış içinde yaşadığı yeni kültürlerle, barış ve esenlik içinde daha da ileriye götürmek arzusundayız. Sizlerle, İstanbul’un kültürel birikimini daha da derinleştirmek, ortak evrensel değerlerimiz çerçevesinde kültürler arası etkileşimi daha da artırmak arzusundayız. Milletlerarası ilişkilerin barış ve dostlukla uyum içinde yürütülmesinde sizlerin çabaları takdire değerdir. İBB Başkanı olarak, kültürlerarası ilişkilerin barış ve dostluk temelinde daha geliştirilmesi gerektiği inancındayım.”