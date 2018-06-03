Başkan Uysal Eyüpsultan’da vatandaşlarla sohbet etti

Eyüpsultan’da vatandaşlarla sohbet eden Başkan Uysal, sorunları dinleyip çözüm yolları hakkında bilgi verdi.

İstanbul’u ilçe ilçe gezerek vatandaşlarla buluşup dertlerini dinleyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal bugünkü programına Eyüpsultan’dan başladı. 15 Temmuz’da şehit edilen Erkan Pala’nın ailesini ziyaret eden Başkan Uysal, Pala’nın ailesine taziyelerini yineledi. Başkan Uysal 15 Temmuz şehidi Erkan Pala’nın ailesinin ziyaretinin ardından 15 Temmuz’un kahraman gazilerinden Özcan Aybey’i evinde ziyaret ederek, “Her zaman yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Başkan Uysal daha sonra da Çırçır Mahallesi’ndeki Mevlana Camii’ne giderek ikindi namazının ardından vatandaşlarla hasbihal ederek taleplerini dinledi. Başkan Uysal’a ziyaretleri sırasında Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın eşlik etti.

Vatandaşların kentsel dönüşümle ilgili sorularına da cevap veren Başkan Mevlüt Uysal, “Her seçim öncesi bir dedikodu yayılarak AK Parti’nin sizleri evinden çıkarıp başka yerlere süreceği söylenir. AK Parti kimsenin elinden var olan bir şeyini almaz. Dedikodulara inanıp sizi evinizden atacağımızı düşünmeyin. Bizler kimseyi bu zamana kadar mağdur etmedik, bundan sonra da mağdur etmeyiz” dedi.

“Göreve geldiğimde yaptığım ilk toplantıda kentsel dönüşümü konuştuk”

Kentsel dönüşümün istenilen seviyede ilerlemediğini ve daha önce belirlenen yöntemin vatandaşları mağdur ettiğini söyleyen Başkan Uysal, “Göreve geldiğim 1 Ekim’de yaptığım ilk toplantı kentsel dönüşümle ilgiliydi. 25 AK Parti ilçe belediye başkanıyla uzun saatler süren toplantılar yaptık. Toplantılarımızda nasıl bir yöntem izlersek vatandaşımız mağdur olmaz onu konuştuk. Biz istiyoruz ki vatandaşın evini olduğu yerde yıkalım ve aynı yerden yine kendisine ev verelim. Ve bunu yaparken de vatandaştan tek kuruş almayalım. Peki, bunu nasıl yapacağız? Diyelim vatandaşın 100 metre karelik bir evi varsa o evi yıkıp yeniden yaptığımızda kendisine 80 metrekarelik bir ev vereceğiz. Bizler o yüzde 20’leri biriktirerek maliyetimizin yüzde 60-70’ini karşılayacağız. İBB bütçesinden kentsel dönüşüm için ayırdığımız 1 milyar ile de yüzde 30-40 oranında takviye yapıp kentsel dönüşümü bu şekilde çözeceğiz” diye konuştu.

“24 Haziran’da bizi kimin yöneteceğine oy vereceğiz”

Başkan Uysal önümüzdeki 24 Haziran seçimlerinin hem Türkiye hem de komşu ülkeler için önemli olduğunun altını çizerek şöyle devam etti: “Bizler şu mübarek Ramazanı huzur içerisinde geçiriyoruz, iftarımızı ve sahurumuzu yapıyoruz. Ama komşu ülkelerde Müslüman kardeşlerimizin ne şartlar altında oruçlarını tuttuğunu görüyoruz. Canları pahasına yaşamaya çalışıyorlar. İşte bizim ülkemizi de komşu ülkelerimiz gibi yapmak isteyenler var. Birlik ve beraberliğimizi devam ettirmek zorundayız. Bizler birlik içinde olursak bizi yıkmaya kimsenin gücü yetmez. Önümüzdeki 24 Haziran seçimleri ile Türkiye yeni bir sisteme geçecek. Aslında bizi kimin yöneteceğini oylayacağız. Buna Başkanlık Sistemi diyoruz. Aslında bu yeni bir sistem değil. Yakından biliyoruz. Muhtar seçiyoruz, belediye başkanını seçiyoruz. Bunlar da bir Başkanlık Sistemi. Bürokrasiden uzak işlerin daha hızlı yürümesi için Başkanlık Sistemi’ne geçiyoruz. AK Parti 2002’den buyana Türkiye’de çok büyük projeler yaptı. Ama 2002’de Başkanlık Sistemi olsaydı AK Parti bu yaptığı hizmetlerin çok daha fazlasını yapacaktı. Hizmetlerin artması ve birlik beraberliğimizin devamı için 24 Haziran seçimleri işte bundan dolayı önemli” diye konuştu.