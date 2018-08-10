Dr. Fuat Sezgin, vefatının 40’ıncı gününde kabri başında anıldı. Ardından İBTAV Kütüphanesi’nde anma programı düzenlendi. Programda konuşan İBB Başkanı Mevlüt Uysal, “Bundan sonra bize düşen görev Fuat Sezgin hocamızın eserlerini gelecek nesillere aktarmaktır” dedi.

Türkiye’nin yetiştirdiği en önemli bilim adamlarından biri olan Dr. Fuat Sezgin’in ölümünün üzerinden 40 gün geçti. İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı (İBTAV) tarafından Gühane Parkı’ndaki kabri başında anma programı düzenlendi. Kur’an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Ardından Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Kütüphanesi’nde devam eden programa İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İBTAV Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ömer Arısoy, İBTAV Mütevelli Heyeti Başkanı Mecit Çetinkaya, çalışma arkadaşları ve öğrencileri katıldı.

"Fuat Sezgin örnek bir dava adamıydı"

Programda konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, “Bazı insanların değeri öldükten sonra anlaşılır derler. Fuat Sezgin hocamız açısından bizi sevindiren nokta ölmeden önce değerinin anlaşıldığını dünya gözüyle görmesidir. İnsanlar öldükten sonra, hayattayken ortaya koydukları eserlerle anılır. Cumhurbaşkanımızın gayreti başta olmak üzere Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı çalışanlarının fedakarlığıyla hocamızın eserleri korunacak ve yaşatılacaktır. Bundan sonra bize düşen görev Fuat hocamızın eserlerini, örnek çalışmalarını gelecek nesillere aktarmaktır. Çalışmalarından istifade edip onun mücadelesini anlatmaktır. Hocamızın mücadelesini, dava şuurunu anlatmak eserleri kadar önemlidir. Çalışkanlığı, disiplini, dava şuuruyla Fuat hocamız örnek alınacak değerli bir dava adamıdır, bilimadamıdır. Bu değerli şahsiyeti bir kez daha rahmetle anıyor, Yüce Rabbim cennetiyle müşerref kılsın diyorum” dedi.

"Müslümanların bilime katkılarını dünyaya tanıttı"

İlmi seven bilimadamı olduğunu söyleyen Bilal Erdoğan, “Gerçekten züht ile yaşamış, hayatını Müslümanların bilim tarihine yaptığı katkıları bütün literatüre yeniden hatırlatmakla geçirmiş çok büyük bir bilim insanıydı. Çok geç tanıdık ama son zamanlarında hocamız ve eşi Ursula Hanım ile çok yakın zamanlar geçirdik. ’İnsan bir şeyi sevmeden bu dünyadan göçmez’ denir. İşte bazısı malı, mevkiyi, makamı sever, bazısı parayı, şanı, şöhreti sever, bazısı Rab’bini sever. Bazısı eşini sever. Hocamız da eşini çok severdi ama Hocamızın ilmine, eserine, çalışmalarına olan bağlılığı, aşkı bambaşkaydı. Bizler de bu örnekleri bilen insanlar olarak bu dünyadan göçmeden neyi severek hayatımızı yaşadığımıza daha dikkat ederiz. Sevmeye layık şeyleri severiz. Hocamızın eserlerinin Türkçe’ye çevrilmesinde kütüphanesinin ihya edilmesinde müzesinin genç nesillere ulaştırılmasında emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. 2019 Fuat Sezgin yılını da hakkıyla idrak etmeyi diliyorum” diye konuştu.

"Yeni neslin yetişmesine destek olacağız"

Gelecek nesillere istifade edilecek çok önemli eserler bıraktığını belirten İstanbul Valisi Vasip Şahin, “Hocamız ile çok yakından çalışma fırsatı bulamadım. Kendisi son zamanlarından tanıma fırsatı buldum. "Hoca, büyük bir disiplin ve emekle çok güzel eserler vücuda getirdi. Bu eserlerin Türkiye ile tanıştırılması ve ilim erbabının hizmetine açılması buradaki heyetin gayretleriyle oldu. Nice genç kardeşlerimiz de bu emeğin karışlığında çalışıp, bir şeyler yapacaktır. Bu nesil, açılan bu yoldan devam edecek ve İslam bilimine katkı sunacak. Sadece İslam bilimiyle değil tüm bilimlerde kendini geliştirecek ve fayda sağlayacaklardır. Bugün, eskiye nazaran çok daha geniş imkanlarımız var. Bu imkanları yeni neslin büyük alimlerini, hocalarını yetiştirmek için seferber edeceğiz. Fuat Hocamızı tekrar rahmetle anıyor, Yüce Rabbim’den makamını ali etmesini, cennetine kabul etmesini diliyorum” şeklinde konuştu.

"Hocanın kitaplarını Türkiye’ye getireceğiz"

İBTAV Mütevelli Heyeti Başkanı Mecit Çetinkaya ise “Fuat hocamızın Almanya’da kalan kitaplarının Türkiye’ye getirilmesi noktasında mücadelemiz devam ediyor. Bir Alman avukat ile anlaştık. Kendisiyle süreci yakından takip edeceğiz. İnşallah önümüzdeki aylarda hocamızın eserlerini, kitaplarını Türkiye’ye getirerek ilim dünyasının istifadesine sunacağız” dedi.

Programda Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Duman, Piri Reis Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oral Erdoğan, Sebahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz da katıldı. Konuşmalarının ardından Hacı Beşirağa Cami’ne geçildi. Akşam namazına müteakip Fuat Sezgin hoca için Kur’an-ı Kerim tilavet edildi.