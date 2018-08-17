Başkan Uysal, İBB ailesiyle bayramlaştı

Uysal, “İnşallah hep beraber görevimizi tam yapacağız ve İstanbul’da bayram, bayram tadında geçecek” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, Saraçhane belediye binasındaki törende İBB çalışanlarıyla bayramlaştı. Törende İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları, iştirak genel müdürleri, danışmanlar, müdürler ve diğer İBB personeli yer aldı.

Törende konuşan Başkan Mevlüt Uysal, İBB çalışanlarının ve İstanbulluların 9 günlük tatil boyunca ailece, sevdikleriyle mutlu bir bayram geçirmelerini dileyerek, şöyle konuştu: “İBB olarak İstanbullulara ağız tadıyla bayram yaptırma sorumluluğumuz var. Vatandaşlarımızın rahat, huzurlu bir şekilde kurbanını kesebilmesi adına görevlerimiz var. İnşallah hem bu Kurban Bayramı’nı ailemizle huzurlu bir şekilde geçiririz. Hem de bizden hizmet bekleyen İstanbulluların, bayramlarını bayram tadında, huzurlu bir şekilde geçirilebilmesi adına görevlerimizi en iyi şekilde yaparız. İnşallah vatandaşlarımız huzurlu bir bayram geçirir. Bizim; bayramda mutlu olurken görevlerimizi de yapmamız, İstanbulluların da mutlu olmasına yansıyacaktır.”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak Kurban Bayramı’nın huzurlu ve sorunsuz bir şekilde kutlanması için her türlü tedbiri aldıklarını ifade eden Başkan Uysal, “Belediyemizde her birimimizin kendi içinde görev dağılımı ve nöbetleri var. Makamı daha yüksekte olanlar bayramda daha telaşlı olacaklar. İnşallah hep beraber görevimizi tam yapacağız. İnşallah İstanbul’da bayram, bayram tadında geçecek. İstanbul’da kurban kesimlerinin sıkıntısız yapılması için de gerekli çalışmaları yaptık. İnşallah görevimizi tam yaptığımızda hem kurban kesen vatandaşlarımız rahat edecek. Hem de kurban kesimi bir ibadet olarak en güzel şekilde yerine getirilmiş olacak. Bu konuda üzerimize düşenleri en iyi şekilde yapacağız. Kurban Bayramı’nın ailemizdeki, İstanbul’umuzdaki, ülkemizdeki kardeşliğin arttırılmasına vesile olmasını diliyorum. Kesilecek kurbanları Allah kabul etsin” diye konuştu.

Başkan Uysal, bayramların; milletimizin kırgınlıkları ortadan kaldırıp dostluk ve samimiyeti tekrar birinci gündem maddesi yaptığı dönemler olduğunu ifade etti. Uysal, aile içinde çocuklara ve eşlere, mahallede komşulara daha fazla zaman ayırıp, samimiyeti arttırma tavsiyesinde bulundu.

“15 Temmuz’da yapamadıklarını dolar ile yapmak istiyorlar”

Mevlüt Uysal, hain 15 Temmuz darbe girişiminde silahla, topla, uçakla başarılamayanların, son günlerde ekonomik savaşla başarılmak istendiğine de dikkat çekti. Uysal, konuşmasına şöyle devam etti; “Geçmişte savaş uçakları, bombalar, silahlar kullanılarak ülkemizde yapılmak istenenler başarılı olmayınca, dolar silah olarak kullanılıp bu dönemde başarılmak isteniyor. Ama, artık milletimiz her şeyin farkında. İnşallah bu mücadeleyi azmimizle kazanan biz olacağız. Birliğin, beraberliğin arttığı günler olan Kurban Bayramı da inşallah buna vesile olacak. İnşallah çalışanlarımız, İstanbullular ve milletimiz, huzurlu ve mutlu bir bayram geçirir. İnşallah Kurban Bayramı, ülkemize karşı ilan edilen bu ekonomik savaşta mücadele azmimizi arttırır. Türk milleti ve İslam dünyası olarak, Kurban Bayramı’nda inşallah tek vücut olmayı başarırız. İnşallah bayram bu samimiyete vesile olur.”