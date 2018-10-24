Başkan Uysal, İstanbul'da görev yapan başkonsoloslarla bir araya geldi

Kahvaltıda Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu temsil edilmedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul'da görev yapan başkonsoloslar ve konsolosluk temsilcileriyle kahvaltıda bir araya geldi. Tunuslu Hayrettin Paşa Konağı'nda gerçekleşen kahvaltıya Uysal'ın yanı sıra Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilcisi Salih Murat Tamer, Almanya İstanbul Başkonsolosu Michael Reiffenstuel, Yunanistan İstanbul Başkonsolosu Georgia Soultanopoulou , İngiltere İstanbul Başkonsolosu Judith Mary Slater, İtalya İstanbul Başkonsolosu Elena Sgarbı ile birlikte 53 başkonsolos ve konsolosluk temsilcisi katıldı. Kahvaltıya Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu temsil edilmedi. Kahvaltıda konuşan Başkan Uysal, İstanbul'da ülkelerini temsil eden konsolosluk yetkililerinin Türkiye ile ülkeleri arasında kültürel alışverişi ve diyalogu sağladığına dikkat çekti. Uysal, yaşanan sorunların çözümünde etkili iletişim ve işbirliğinin önemli olduğuna vurgu yaptı. Toplantıda Slovakya İstanbul Başkonsolosu Josef Şestak'ın 3'üncü havalimanına konsolosların araçlarının girişiyle ilgili sorusuna Başkan Uysal, diplomatların zorluk çekmeden havalimanı otoparklara girişlerinin sağlanacağını belirtti.

“Sorunları çözmek adına çok ciddi işbirliği ve dayanışmaya ihtiyacımız olduğu bir gerçek”

Ülkelerini temsil eden başkonsolosluk temsilcileri aracılığıyla kurulan diyalogun önemine dikkat çeken, kültürel alışverişin ve sağlanan iletişimin dünyaya barış olarak dönmesini dileyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, “Sizlerle ne kadar sıkı işbirliğimiz olursa zorlukları o kadar kolay aşabileceğimize inanıyoruz. Bu şehre, memleketlerinizden gelen misafirlerimizle ilgili olarak yaşanan sorunları daha hızlı çözmek adına çok ciddi işbirliği ve dayanışmaya ihtiyacımız olduğu bir gerçek. Bundan sonraki süreçte de sizlerle beraber olmaya devam edeceğiz. Bugün sizlerle görüş alışverişinde bulunma adına davet ettik” ifadelerini kullandı.

“Türkiye'mizdeki gelişmeleri birinci elden vermeyi planlıyoruz “

Başkonsoloslarla işbirliğinin geliştirilmesi noktasında önümüzdeki süreçte yeni adımların atılacağını açıklayan Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilcisi Salih Murat Tamer, “ Kültürel mirasımız korumak gerçekten çok zor. 10-20 sene öncesine gidince İstanbullu olarak İstanbul'da neler yapıldığını, nelerin gerçekleştiğini yok olmaya yüz tutmuş sadece çatısı, duvarları kalmış, bazı tarihi eserlerin bu güzel kente nasıl kazandırıldığını görmek beni gerçekten gururlandırıyor. Bugüne kadar faaliyetlerimiz daha çok idari düzeyde kaldı. Fakat inşallah önümüzdeki dönemde değerli Macar ve Slovak meslektaşlarım ve sizlerin de yardımlarıyla Ankara'da gerçekleşen güncel olayları bakanlarımız, genel müdürlerimiz ve bakan yardımcılarımız vasıtasıyla konferanslar dizisi halinde sizlere ulaştırmayı planladık. Sizin bu çabalarınızın karşılığı olarak Türkiye'mizdeki gelişmeleri birinci elden vermeyi planlıyoruz “ dedi.