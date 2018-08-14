Başkan Uysal, Kayışdağı Tesisleri’nde yaşlıları ziyaret etti

Yaşlı vatandaşlarla yakından ilgilenip sohbet eden Uysal sevgi, şefkat ve ilgiyle hizmet etmeye devam edeceklerini belirtti.

Kayışdağı Tesisleri’nde yaşlı vatandaşlarla buluşan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, yaşlı vatandaşları tek tek ziyaret edip çiçek takdim etti. İsteklerini dinleyip sohbet etti. Büyükşehir Belediyesi olarak sevgi, şefkat ve ilgiyle hizmetlerin devam edeceğini belirten Uysal yaşlılarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Uysal, tesis hakkında yetkililerden bilgi aldıktan sonra yaşlı vatandaşlarla vedalaşıp tesisten ayrıldı.

867 yaşlı vatandaşa hizmet veriliyor

Sosyal belediyecilik anlayışının gereği olarak bakıma muhtaç yaşlı vatandaşları sahipsiz bırakmayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kayışdağı Tesisleri’nde 20 yıldır aralıksız hizmet veriyor. 46 bin metrekaresi kapalı alan olmak üzere toplamda 151 bin metrekare alana sahip olması özelliğiyle Türkiye’nin en büyük bakım ve huzurevi olan tesis toplam bin 62 kişi kapasiteli. Halihazırda 867 yaşlı vatandaş misafir ediliyor. Yaşlılara rehabilitasyondan kurs eğitimine, kişisel bakımdan sağlık hizmetlerine kadar birçok alanda hizmet veriliyor. Tesis içerisinde yer alan Huzurevi Kampüsü’nde spor salonu, kütüphane, sosyal aktivite merkezi, hobi bahçesi, doğal dinlenme alanları ve kafetarya bulunuyor.

Kişisel gelişim için eğitim programı uygulanıyor

Yaşlı vatandaşların yeteneklerinin değerlendirilmesi amacıyla İSMEK ve gönüllü eğitimciler tarafından resim, müzik, örgü, ahşap boyama ve takı tasarımı gibi branşlarda dersler veriliyor. Bu yıl içerisinde ahşap boyama, müzik, seramik, takı-boncuk, şiş ve örgü branşlarında toplam 104 yaşlı vatandaş düzenli olarak ergoterapi çalışmalarına katıldı. Çalışmalar neticesinde ortaya çıkan el emeği ürünler belirli dönemlerde düzenlenen sergilerle ziyaretçilerin beğenilerine sunuluyor. Diğer yandan yaşlı vatandaşların sosyal bağlarını güçlendirmek amacıyla bu yıl şehir içi ve şehir dışı tatil ve kültür gezileri dahil olmak üzere 539 sosyal organizasyon gerçekleştirildi.