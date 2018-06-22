Toplantıda konuşan Uysal, "Kentsel dönüşüm için 2018 yılı büyükşehir bütçemize 1 milyar lira para ayırdık. Bu yıl içerisinde 8 ilçemizde kentsel dönüşüme başlıyoruz. Kentsel dönüşüm artık büyükşehir olarak bizim ilk görevlerimizden birisi haline getirdik" dedi.

Beykoz Ortaçeşme’de gerçekleşen kentsel dönüşüm bilgilendirme toplantısı ve tapu dağıtım törenine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, KİPTAŞ Genel Müdürü İsmet Yıldırım ve çok sayıda tapu sahibi katıldı. Tapu dağıtım töreni öncesi yapılan projeleri anlatan slayt sunumu yapıldı.

"Kentsel dönüşüm için 2018 yılı büyükşehir bütçemize 1 milyar lira para ayırdık”

Törende konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, "Biz kentsel dönüşümü vatandaşın kendi problemi olarak görmüyoruz. Bir kamu problemidir. Otoparkıyla problemi bina eski ise problem her şeyiyle problem. Vatandaş ile beraber bir köşesinden katlanacak ve yapacağız. Biz Fatih’teki 30 sene 50 sene önce yapılmış daireden 100 metrekare daireyi 100 metre kare yerine 80 metre yapıp hepsinde yüzde 20 kestiğimiz zaman zaten vatandaş adına bunda 30 sene önce yapılmış daire ile bugün yapılan 80 metre daire daha kullanışlı daha konforlu. O zaman biz yüzde 20’leri sattığımız zaman maliyetin yaklaşık yüzde 60 yüzde 70’ini çıkartıyoruz. Geri kalan yüzde 30’unu da biz belediye bütçesinden destek verelim kentsel dönüşüme başlayalım. Bu şekilde başlayınca 2018 yılı büyükşehir bütçemize 1 milyar lira para ayırdık kentsel dönüşüm için şu anda Beyoğlu’nda temel attık, bir yerde başladık. Büyükçekmece’de işlem bitti, inşaat başlamak üzere, Gaziosmanpaşa’da 3 yerde başladık. Bayrampaşa’da daha önceden başlamış yer vardı onun devamını yapıyoruz. Zeytinburnu’nda başlıyoruz. Fatih’te başlıyoruz. Bu yıl içerisinde 8 ilçemizde başlıyoruz. Kentsel dönüşüm artık büyükşehir olarak bizim ilk görevlerimizden birisi haline getirdik" dedi.

Programın sonunda yer sahiplerine tapuları dağıtıldı.