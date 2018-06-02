Başkan Uysal Pendik’te esnaf ve vatandaşlarla buluştu

Halk Eğitim Merkezinin sergisini açan Uysal, “El emeği, göz nuru ürünlerin yapılıp satıldığı pazarları belediyeler olarak kursiyerlerimizle işbirliği içinde kuralım” dedi.

Pendik Kaynarca’da esnaf ziyareti yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, işyeri sahiplerine “hayırlı işler ve hayırlı iftarlar” diledi ve taleplerini dinledi. Mahalledeki vatandaşlarla da hasbihal eden Başkan Mevlüt Uysal, Şehit Jandarma Binbaşı Ahmet Karamanın ailesini evinde ziyaret ederek taziyede bulundu.

Kaynarca’da Mehmet Akif Kütüphanesi ile AK Nokta’yı ziyarete den Başkan Uysal, aynı caddedeki diğer partilerin stantlarına da uğrayarak, selam verdi.

Başkan Mevlüt Uysal, daha sonra Pendik Halk Eğitim Merkezi’nin yıl sonu sergisinin açılışını gerçekleştirdi. Pendik sahilindeki törene Pendik Belediye Başkanı Kenan Şahin, Pendik Kaymakamı İlhan Ünsal, AK Parti Pendik İlçe Başkanı Rüstem Kabil, Pendik Milli Eğitim Müdürü Aytekin Yılmaz ve Pendik Halk Eğitim Müdürü Mehmet Malıçok, kursiyerler ve vatandaşlar da katıldı.

Katılımcılara hitap eden Başkan Mevlüt Uysal, İBB olarak bahçesi müsait olan okullara spor salonu ve otopark yaptıklarını söyledi. Otoparklardan okul aile birliklerinin, çevre esnafının ve vatandaşların istifade ettiğini belirten Uysal,“Böylece bölgenin otopark ihtiyacını, hem de okulların birçok önemli ihtiyacını çözüyoruz” dedi.

İstanbul’da ve Pendik’te ne hizmetler yapıldığını vatandaşların çok iyi bildiğini dile getiren Uysal, Türkiye’nin 24 Haziran’dan sonra sistem değişikliğiyle kamu kurumlarının daha çok uyum içinde çalışacağı bir dönemi yakalayacağını söyledi.

Uysal,“İnşallah sahip çıkalım, ülkemiz çok daha güzel şeyler üretsin. Hepimiz buna layığız. Biz ülke olarak ne kadar güçlü ve istikrarlı olursak, bölgemizde de huzur o kadar iyi olur. İnşallah bunu hep beraber sağlarız” ifadelerini kullandı.

Sergiye emeği geçen kursiyer ve öğretmenlere teşekkür eden Başkan Mevlüt Uysal, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin İSMEK kurslarında da 7’den 70’e bütün herkese hitap edecek eğitimler verildiğine dikkat çekerek, İSMEK’te bu yıl 280 bin kişi eğitim aldığını söyledi. Kursiyerlerin ürünlerinin satışı için bazı yerlerde kapalı pazarlar yaptıklarını dile getiren Uysal, şöyle konuştu;

“El emeği göz nuru ürünlerin yapılıp satıldığı pazarları belediyeler olarak kursiyerlerimizle işbirliği içinde kuralım. Bu kurslarda yeteneği ve ilgisi olan vatandaşlarımız çok güzel eserler üretiyor. Bu ürünlerin hem sergilenebildiği, hem de satılıp gelire dönüştüğü yerleri hep beraber çalışarak kuralım.”

Mevlüt Uysal, konuşmasının ardından okuma yazma kursunu bitiren 4 kursiyere sertifikalarını takip etti. Serginin açılışını gerçekleştiren Uysal ve beraberindekiler, daha sonra sergiyi gezdi ve kursiyerlerden eserleri hakkında bilgi aldı.

Pendik sahilinde13 Haziranda kadar açık kalacak sergide kursiyerlerin el emeği ve göz nurunu yansıtan nakış, dantel, ev tekstili, ebru, tezhip, ahşap boyama, fotoğrafçılık, resim, seramik, hediyelik eşya gibi ürünler yer alıyor.