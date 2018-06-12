Başkan Uysal şehit yakınları, gazi ve gazi yakınları ile iftar yaptı

AK Parti İl Başkanlığı tarafından Yenikapı’daki Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde “Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları İftar Programı” düzenlendi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak’ın da katıldığı iftar programına şehit yakınları, gazi ve gazi yakınları katıldı.

“Şehit ve gazi yakınlarına sahip çıkmaya devam edeceğiz”

Programda konuşan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya da, peygamberlikten sonraki en yüce makamın şehitlik makamı olduğunu ifade ederek, bu vatanı korumak ve yüceltmekle mükellef olduklarını anlattı.

“Bu ülkenin üzerinde hesap yapanların hesabını 24 Haziran’da bozacağız” diyen Bakan Kaya konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bugün Mehmetçiğimiz Kandil’e doğru ilerliyor. Allah’ın izniyle tüm terör odaklarını bu ülkeden yok edeceğiz. Kandil’i de o terör örgütünün başına yıkacağız. Afrin’deki tünelleri onlara mezar yaptık, bugün Kandil’i de onlara mezar yapacağız. Biz 81 milyonu kucaklayarak ülkemizin 81 iline eşit ve adil bir şekilde hizmet götürmeye devam edeceğiz. Biz şehit ve gazi yakınlarına sahip çıkmaya devam edeceğiz. Gün, yeniden bir şahlanış dönemi için bu ülkeyi büyüten ve güçlenmesine vesile olan Cumhurbaşkanımız’ın ardında dimdik durma günüdür. Biz bu vatanı her bir karış toprağına daha fazla hizmet götürüp büyüteceğiz”

İftar sonrasında, “Allah birlik ve beraberliğimizi daim eylesin” diyerek konuşmasına başlayan Başkan Uysal, “Biz burada huzur içerisinde orucumuzu tutup, ibadetimizi yapıyoruz. Ama bazı Müslüman ülkelerde kendi ibadetini yapamaz, orucunu tutamaz ondan da öte hayatını devam ettiremez durumda olan kardeşlerimiz var. Allah diğer Müslümanlara da huzur içerisinde oruçlarını tutup, ibadetlerini yapabildikleri günleri nasip etsin” ifadelerini kullandı.

Ülke olarak huzur içinde yaşıyor olmamızda bütün şehitlerimizin büyük katkısı olduğunu ifade eden Uysal, “Allah’tan şehitlerimize rahmet diliyorum. Siz gazilerimize de sağlık diliyorum. Millet olarak sizlere minnettarız” dedi.

"Güvenli liman Türkiye"

Yıllar boyunca komşu ülkeler tarafından Türkiye’nin hep güvenli liman olarak görüldüğünü ve canını kurtarmak isteyenlere ülke kapılarının sonuna kadar açıldığını vurgulayan Başkan Uysal konuşmasını şöyle sürdürdü: “Kafkaslarda bir sıkıntı olsa, Balkanlarda bir sıkıntı olsa ve şimdilerde de Ortadoğu’da olan sıkıntılardan dolayı insanlar canını kurtarmak için hep ülkemize sığınmıştır. Türkiye hep güvenli bir liman olarak görülmüştür. O zaman ülkemize geçmişte sahip çıkan ecdadımız gibi, sizin aileleriniz gibi sahip çıkmak ve canı gönülden sarılmak zorundayız. Çağlar boyunca bu topraklarda herkesin gözü olmuştur. Bu şehitlerimiz, bu gazilerimiz ve bu milletimizdeki cesaret olduğu müddetçe Türkiye güvenli bir liman olarak kalmaya devam edecektir.”

"Bizim teşekkürümüz, hizmetlerimizdir"

AK Parti’ye ve AK Parti’nin belediyecilik anlayışına milletin teveccühünün 2002 yılından beri katlanarak arttığını kaydeden Başkan Uysal, “Bu desteğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Bizim teşekkürümüz sadece sözle olmaz. Bizim teşekkürümüz sizlere getirdiğimiz hizmetle olur. AK Parti’ye destek verdiniz, onur verdiniz iktidara taşıdınız. Bizlere destek verdiniz, omuz verdiniz belediye başkanı seçtiniz. Daha önceki iktidarlarla kıyaslandığında 16 yıllık AK Parti iktidarından daha fazla hizmet eden başka iktidar olmamıştır. 24 Haziran’da da bu desteğinizi bekliyoruz. Çünkü bu sefer iş çok daha ciddi” dedi.

"24 Haziran’dan sonra çok daha iyi hizmet etme imkanımız olacak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye’nin bazı ülkeler tarafından hedefe konulduğunu ve değişik oyunlarla birlik ve beraberliğimizin bozulmaya çalışıldığını belirten Uysal konuşmasına şöyle devam etti: “İçimizde düşman yetiştirip beslediler ve 15 Temmuz yaşandı. Bununla başaramayınca başka oyunlar peşine düştüler. Ekonomik kriz çıkarmaya çalıştırlar. Sahur vaktinde döviz kuruyla oynadılar. Bu açıdan bakıldığında 24 Haziran’ın önemi daha iyi anlaşılıyor. 24 Haziran’la birlikte yeni bir dönem başlayacak. Bu döneme Cumhurbaşkanlığı Sistemi diyoruz. Bu sistemle birlikte işler daha hızlanacak, sizlere hizmet daha çabuk ulaşacak. Bu ülke şaha kalkacak. 16 yıl önce AK Parti iktidara geldiğinde Cumhurbaşkanlığı Sistemi olsaydı bu kadar çok yapılan hizmetin en az iki veya üç katı hizmet yapılacaktı. 24 Haziran’da bu millet yine omuz verir AK Parti’yi iktidara getirirse bilin ki eskiye nazaran çok daha iyi hizmet etme imkanımız olacak. Geçmişte yaşayan atalarımızdan daha iyi bir ülkede yaşıyoruz. Çocuklarımızın da bizim yaşadığımız ülkeden daha huzurlu bir ülkede yaşamasını istiyorum. 15 Temmuz’da nasıl el ele verip canımız pahasına sokağa çıkıp ülkemize sahip çıktıysak, 24 Haziran’da da hep beraber ülkemize sahip çıkalım.”

“Tüm darbelere karşı duracağız”

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekerek, “Dünyadaki tüm güçler bir araya gelip Türkiye’ye saldırmaya çalışıyorlar. Bugüne kadar nasıl birlik beraberlik içerisinde olduysak bundan sonraki süreçte de hep beraber bu birlik beraberlik içerisinde olup gelecek tüm darbelere karşı duracağız" diye konuştu.

Başkan Uysal konuşmaların ardından masaları gezerek misafirleriyle ayrı ayrı ilgilenerek sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.