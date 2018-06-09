Başkan Uysal, Ümraniye’de esnafla buluştu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, Ümraniye’de vatandaşlar, esnaf, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla buluştu. Ümraniye gezisine Namık Kemal Mahallesi’nde hasta ziyaretiyle başlayan Başkan Mevlüt Uysal, çocukları hasta olan Güleryüz ailesine ‘geçmiş olsun’ dileklerinde bulundu. Başkan Uysal, “14 yaşındaki Furkan’ımızın ameliyat olması için tüm imkanlarımızla destek olacağız. Allah yavrumuza şifalar versin inşallah” dedi.

Ümraniye Esnaf ve Sanatkârlar Odası’nı da ziyaret eden Mevlüt Uysal, oda başkanı Mehmet Özdil ve esnafla bir araya gelerek talepleri dinledi. Alemdağ Caddesi’nin bir kısmının yayalaştırılmasından vatandaş ve esnafın büyük oranda memnun olduğunu dile getiren Uysal, bir çalışma yaparken bölge halkının ve esnafın görüşlerini aldıklarını dile getirdi.

İstanbulluların kendilerine hizmet imkanı verdiğini, İBB olarak şehre en güzel hizmetleri yaptıklarını ifade eden Mevlüt Uysal, 24 Haziran’da Türkiye’nin sadece bir seçime değil bir sistem değişikliğine de gittiğine dikkat çekti. Cumhurbaşkanlığı sisteminde işlerin daha pratik ve daha hızlı yürüyeceğinin altını çizen Başkan Uysal, şöyle konuştu: “AK Parti 2002’de iktidara geldiğinde başkanlık sistemi olsaydı, bugüne kadar yapılan işlerin en az iki katı yapılırdı. 24 Haziran’da güçlü bir Cumhurbaşkanı ve güçlü bir TBMM olursa, daha çok hizmet için önümüzde hiçbir engel kalmayacak. Başkanlık sistemiyle önümüzdeki 10 yıl içinde çok büyük işler yaparız ve o zaman önümüzde kimse duramaz.”

Türkiye’nin genç ve eğitimli bir nüfusu olduğunu, çalışkan bir millet olduğumuzu belirten Uysal, bugüne kadar ülkemizde yapılamayanların yönetim sisteminden ve kendi içimizdeki problemlerden kaynaklandığını söyledi. Seçimden sonra Türkiye’de güven ortamı oluşacağını, yerli ve yabancı yatırımcının daha çok iş yapacağını belirten Uysal, “Önümüz açık, 24 Haziran’dan sonra inşallah ülkemiz şaha kalkacak” dedi.

Daha sonra Alemdağ Caddesi’ne geçen İBB Başkanı Mevlüt Uysal, esnaf ziyareti yaparak ‘hayırlı işler’ diledi ve sorunları dinledi. Caddedeki vatandaşlara karanfil dağıtarak sohbet eden Mevlüt Uysal, Alemdağ Caddesi’nin yenileme çalışmasına vatandaşlarının görüşlerini alarak başlayacaklarını ve buranın İstiklal Caddesi gibi çok prestijli bir caddeye dönüşeceğini belirtti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak Ümraniye’ye çok büyük yatırımlar yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini ifade eden Uysal, Alemdağ Caddesi’nde yapımı başlayan cami inşaatının altına bin araçlık otopark yaparak bölgenin parklanma sorununa rahatlama getireceklerini dile getirdi.

Ümraniye Medine Cami’nde de ikindi namazı sonrasında cemaat ile hasbihal eden İBB Başkanı Mevlüt Uysal, ülkemizde Ramazan ayında yaşanan huzur ve bereketin çevremizdeki Müslüman ülkelere de yansımasını dileyerek, Ümraniyeliler ile tüm İslam aleminin yaklaşan Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı’nı tebrik etti.

Ümraniye’de AK Parti İlçe Teşkilatını ziyaret ederek yürütülen seçim çalışmaları hakkında bilgi alan İBB Başkanı Mevlüt Uysal, programını Seçmen Kafe’deki vatandaşlarla buluşarak tamamladı. Kafeden vatandaşlara seslenen Uysal, “İrade, erdem ve cesaretle şahlanan Türkiye’nin yanında olan tüm halkımızla kutlu yürüyüşümüze devam edeceğiz” şeklinde konuştu.