Başkan Uysal, Zeytinburnu’nda “Millet Bahçesi” müjdesi verdi

Göreve geldiği günden bu güne vatandaşlarla birebir iletişim kurarak vatandaşın derdini dinleyen Başkan Uysal, dün Zeytinburnu’ndaki ziyaretlerine Çetinbaş ailesini ziyaret ederek başladı. Daha sonra da Çırpıcı Mahallesi’nde vatandaşlara hitap eden Başkan Uysal, “Bizlere hizmet etme imkanı verdiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Vatandaşımız bize destek olduğu sürece hizmet getirmeye devam edeceğiz. AK Parti’nin iktidara geldiği 2002 yılında bu güne destek veren sizlere teşekkür ediyorum. Bu da demek oluyor ki sizlere bizim hizmet etme imkanımız oldu. Belediyelerimize destek verdiniz ve bizler de sizlere hizmet etme şansı yakaladık. Bunun için de her birinize teşekkür ediyorum. Bizim teşekkürümüz sizlere lafla değil hizmetle olur. Bizler de bu teşekkürümüzü elimizden geldiğince hizmet ederek yapmaya çalıştık. Ayrım yapmaksızın İstanbul’un her köşesine hizmet götürdük ve bundan sonra da hız kesmeden hizmet götürmeye devam edeceğiz” dedi.

“Biz kimsenin elinden malını almayız”

Zeytinburnu’nun en önemli sorunlarından birinin kentsel dönüşüm olduğunu ve her seçimde bazı kesimler tarafından vatandaşın kandırılmaya çalışıldığını kaydeden Başkan Uysal konuşmasına şöyle devam etti:

“Her seçimde AK Parti’nin iktidara geldiği günden bugüne diğer partililer gelip, ‘AK Parti sizi buradan sürecek’ derler. Ama bugüne kadar da AK Parti hiç kimsenin evini elinden alıp da başka bir yere göndermedi ve elinde olmayana da verdi. Sizler rahat olun, bundan sonra da kimsenin elinden bir şey almayacağız. Rahat olun, kimsenin var olan iyi bir şeyini elinden alıp daha kötü bir şey vermeyecek AK Parti. Hepimizin ortak bir kanısı var ki o da bu evlerin yıkılıp yeniden yapılması. Kentsel dönüşümde vatandaşı mağdur etmeyeceğiz dedik ki, kentsel dönüşümde vatandaşımızın evi yıkılacaksa yine aynı yerde vatandaşımızın evi olsun. Geçmişte imar artışı önerip, imar artışı ile birlikte biraz daha yüksek binalar yapılsın ve o yüksek binalarda vatandaşımız yaşasın. Ama bu da bir sonuç vermemiş ve ciddi sorunlar çıkmış. Ama zar zor para biriktirip ev almış vatandaşımızı yeni bir borcun altına sokmakta doğru olmazdı. Buna da karşı çıktık. Vatandaşımızın yararına olacak bir kentsel dönüşüm için kolları sıvadık ve dedik ki, ‘kentsel dönüşüme kamu yararı olarak bakılsın’ ki işimiz daha kolaylaşsın. Vatandaşımızın 100 metrekarelik evi varsa bunun yüzde 20’sini kesip, kendisinden ücret talep etmeden 80 metrekare olarak ev vereceğiz. Bizler de o yüzde 20’leri biriktirerek maliyetimizin yüzde 60-70’ini karşılayıp ve belediye bütçesinden ayırdığımız 1 milyar ile yüzde 30-40 oranında takviye yapıp kentsel dönüşümü bu şekilde çözeceğiz. Yani biz burada eski evleri yıkıp yapacağız ve 100 metrekare evi olana 80 metrekare ev vereceğiz. Bunun için de vatandaşımızdan bir ücret talep etmeyeceğiz. Bizler bu şekilde yapacağımız kentsel dönüşümü altı ilçemizde başlattık ve Fatih, Zeytinburnu, Bayrampaşa ve diğer ilçelerimizle de görüşmelerimiz devam ediyor. Şimdi birileri kapınızı çalıp, ‘AK Parti sizi buradan sürecek’ derlerse sizler de onlara, ‘AK Parti olduğu sürece bizleri buradan kimse süremez’ diyebilirsiniz.”

Millet Bahçeleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlatmış olduğu Millet Bahçeleri projesinden bir tanesinin de Zeytinburnu’na yapılacağının bilgisini veren Başkan Uysal, “Sayın Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu ‘Millet Bahçeleri’ projesi var. Atatürk Havalimanı yeşil alan ve park oluyor. İstanbul’da beş yerde daha millet bahçesi yapacağız. Bunlardan bir tanesini de Zeytinburnu’na yapacağız. Zeytinburnu’nda ayrıca yürüttüğümüz alt ve üst yapı çalışmalarımız hızla devam etmekte. Ama hizmetleri yapabilmemiz için olmazsa olmazımız vatandaşımızın bizlere destek vermesi” ifadelerini kullandı.

"24 Haziran’a sahip çıkmalıyız"

Türkiye’nin aslında başkanlık sistemine yabancı olmadığını ve 24 Haziran’da yapılacak seçimlerin önemli olduğunu belirten Başkan Uysal konuşmasını şöyle bitirdi:

“Yeni bir sisteme 24 Haziran’da yapacağımız seçimle geçeceğiz. O sistem de başkanlık sistemi. Bu sistem bizlerin bu güne kadar yabancı olduğu bir sistem değil. Mahallemizde muhtar seçerken, ilçemizde belediye başkanı seçerken en iyisi hangisiyse onu seçiyorsak 24 Haziran’da da onu seçeceğiz. Ülkemizde işlerin daha hızlı yürümesi adına Başkanlık sistemi geliyor. Bu sistem inşallah ülkemiz için bir kurtuluş. 2002’den bu güne 16 yılda yapılan hizmetler ortada. Eğer 2002’den bu zaman ülkemizde başkanlık sistemi olsaydı inanın bu hizmetlerin kat be kat fazlası olacaktı. Onun için 24 Haziran önemli. Hep beraber ülkemize sahip çıkalım. Sahip çıkalım işlerimiz hızlı yürüsün, hizmetler daha çok gelsin. Çocuklarımızın bizlerin yaşadığı Türkiye’den daha iyi bir Türkiye’de yaşamasını istiyorsak 24 Haziran’a sahip çıkmalıyız.”

Başkan Uysal, konuşmasının ardından salonu dolduran vatandaşlarla sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. Uysal, Zeytinburnu programını ilçenin en işlek caddelerinden biri olan 58. Bulvar’daki esnafları ziyaret ederek ve caddede bulunan vatandaşlarla sohbet ederek bitirdi. Uysal’ın Zeytinburnu’ndaki programına Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın ve AK Parti Zeytinburnu İlçe Başkanı Abdül Selami Delibalta da katıldı.