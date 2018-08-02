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02 Ağustos 2018 15:34

Başkan Uysal’a, Galatasaray forması

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, 2’nci Başkan Abdurrahim Albayrak ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ı makamında ziyaret etti.

Başkan Uysal’a, Galatasaray forması

02 Ağustos 2018 15:34


İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Saraçhane binasında gerçekleşen görüşmede, kulüp Başkanı Mustafa Cengiz, Uysal’a sırtında “07 Mevlüt Uysal” yazılı Galatarasay formasını hediye etti.


Ziyaretin ardından açıklama yapan İBB Başkanı Mevlüt Uysal, nezaket ziyaretinde Galatasaray Kulübü’nü ve camiasını şampiyon oldukları için tebrik ettiğini söyledi.


Görüşmede Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu ile ilgili çözülmesi gereken konuları da konuştuklarını ifade eden Başkan Uysal, “İstanbul ile ilgili sorunları çözmek görevimiz. Galatasaray Kulübü’ne yeni sezonda da başarılar diliyorum. Tabi sporda asıl olan kaynaştırıcı yönünü ortaya çıkartmak. Sporun topluma verdiği pozitif enerjiyi ortaya koymak” diye konuştu.


Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz de Başkan Mevlüt Uysal’ın, dünyanın en değerli incilerinden İstanbul’un başkanı olduğunu belirterek, “Sayın Başkan, çok zor bir görevi devraldı ve başarıyla yürütüyor. Kendisine bir İstanbullu olarak başarılı hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.


Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu’nun devletin ve milletin bir parçası olduğunu dile getiren Mustafa Cengiz, “Taraftarımızın, seyircilerimizin stadımıza ulaşımı ve maç sonrasındaki dağılımı ile ilgili sıkıntıları Başkanımız Mevlüt Uysal’a anlattık. Sağ olsun kendisi hemen talimat verdi. İnşallah en kısa sürede taraftarımızın stadımıza güven içinde geliş gidişi sağlanacaktır. Sevgili Başkanımıza çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah yeni sezon adil, dürüst ve sağlıklı bir futbol sezonu olur” şeklinde konuştu.




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