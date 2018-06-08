Başkan Uysal’dan Çocuk Meclisi üyelerine bisiklet hediyesi

İBB Çocuk Meclisi’nin son oturumunda üyelerle bir araya gelen Başkan Mevlüt Uysal, İstanbul’da insanların spor yapması için çok çalışma yapıldığını ifade etmiş, gençleri spora özendirmek için çalıştıklarını kaydederek, İBB Çocuk Meclisi üyelerine birer bisiklet hediye edileceğini açıklamıştı.

Başkan Mevlüt Uysal, İBB Çocuk Meclisi üyelerinin bisikletleri kullanmalarının yanı sıra büyüklerini de spora teşvik etmeleri gerektiğini hatırlattı. İBB Çocuk Meclisi üyeleri Başkan Uysal’ın hediyesi olan bisikletlerine karne öncesi kavuştu. Çocuk Meclisi Üyeleri, bisiklet sevinci ile karne sevincini birlikte yaşamış oldu. Bisikletlerine kavuşan Çocuk Meclisi Üyeleri ve veliler hediye için Başkan Uysal’a teşekkürlerini iletti. Çocuklar, bisikletlerine kavuşmanın ve binmenin mutluluğunu yaşıyor.