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22 Mayıs 2018 18:24

Başkan Uysal’dan sanayicilere ziyaret

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi’ni ziyaret ederek sanayicilerin taleplerini dinledi.

Başkan Uysal’dan sanayicilere ziyaret

22 Mayıs 2018 18:24


İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi’ni (İOSB) ziyaret ederek bölgedeki sanayicilerle bir araya geldi. Yeni seçilen İOSB Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Tunalı ve Yönetim Kurulu Üyelerine başarılar dileyen İBB Başkanı Mevlüt Uysal, sanayi bölgesinin sorunlarını ve sanayicilerin taleplerini dinledi.


Tuzla Organize Sanayi Bölgesi ziyaretinde sanayicilerden gelen talep üzerine geri dönüşüm suyunda yüzde 16,6 indirim yaptıklarını hatırlatan Mevlüt Uysal, bundan İstanbul’daki bütün sanayicilerin yararlanmaya başladığını hatırlatarak, "Bu bölgemizin ulaşım sorununu büyük ölçüde çözecek Sefaköy-Başakşehir Havarayı’nın projesini metroya dönüştürdük” dedi.


Başkan Uysal ayrıca, Halkalı-Kayaşehir-3. Havalimanı Metro Hattı’nın da bölgeye hizmet edeceğini söyledi. İkitelli Organize Sanayi Sitesi’nin çevresindeki trafik yoğunluğu ile park eden tırların oluşturduğu sıkıntıyı çözmek için gerekli çalışmaları yapacaklarını belirten Başkan Uysal, “Mevcut organize sanayi mevzuatında aksayan bir konu varsa, düzeltilmesi için sanayicilere gerekli desteği vermeye hazırız” diye konuştu.




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