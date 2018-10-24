Başkan Uysal'dan yeni havalimanına ulaşımda indirim müjdesi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul'un yeni havalimanına ulaşımı sağlayacak olan HAVAİST ile ilgili, ”HAVAİST olarak bir marka belirledik. 5 noktaya uçuş yapılacağı için şuan için 20 araç koyduk. Sistemimiz hızlı bir şekilde işliyor. Personel ve araçlarımızla her şey tamam, 2 ay boyunca yüzde 50 indirim uygulanacak taşıma ücretlerinde” dedi. HAVAİST‘in yeni araç filosu ise havadan görüntülendi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Otobüs AŞ tarafından işletilecek 3'üncü havalimanı otobüs taşımacılığı sistemini ve kullanılacak otobüsleri tanıttı. Havalimanının açılmasına günler kala yeni havalimanına yolcu taşmacılığı yapacak araçlar görücüye çıktı. Konforun ve teknolojinin ön plana çıktığı araçlarda Başkan Uysal, incelemede bulundu. Acil frenleme sisteminin bulunduğu 0-3 yaş 46 kişilik euro 6 HAVAİST araçlarında ön çarpışma önleyici koruyucu sistem, devrilme dayanımı, çevre dostu yeni nesil euro 6 motor, ayarlanabilir koltuk baslıkları, USB destekli şarj üniteleri ve ücretsiz internet olacak. Akıllı cihaz uygulamaları ile vatandaşlar otobüslerin sefer saatleri ve kalkış noktaları bilgilerine ulaşabilirken, ücret ödemelerini İstanbul Kart ile gerçekleştirecek. 20 Kasım'da Android cihazlarda kullanılmaya başlanacak mobil uygulama, Kasım ayının son haftasıise IOS cihazlarda kullanılabilecek.

"Personel ve araçlarımızla her şey tamam "

Yeni havalimanı ulaşımında en lüks taşımacılık sistemini kurmayı hedeflediklerini belirten Başkan Mevlüt Uysal, "HAVAİST olarak bir marka belirledik. Otobüslerimiz lüks araçlar olacak. Vatandaşlar ellerindeki eşyaları yardımcı personel yardımıyla yerleştirecek. Valizlerin karışmaması adına bir sistem geliştiriyoruz. Araçtan inerken valizin tanıtıldığı bir sistem olacak. Havaalanına taşımacılık yapan otobüslerin en lüks sistemini kurmak istiyoruz. 5 noktaya uçuş yapılacağı için 20 araç koyduk. Sistemimiz hızlı bir şekilde işliyor. Personel ve araçlarımızla her şey tamam, 2 ay boyunca yüzde 50 indirim uygulanacak taşıma ücretlerinde” dedi.

İlk etapta hizmet verecek 15 ilçe ise şöyle:

"Arnavutköy, Yeni Havalimanı, Bahçelievler, Yenibosna-Kuleli, Bakırköy: İDO, Başakşehir: Metrokent, Beşiktaş: Sahil İDO, Beykoz: Kavacık, Beylikdüzü: Cumhuriyet-Metrobüs, Beyoğlu: Taksim-Gümüşsuyu, Büyükçekmece: TÜYAP, Eyüp: Göktürk, Fatih: Yenikapı-İDO, Kadıköy: Kozyatağı, Kağıthane: Hasdal, Ümraniye: Tepeüstü, Şişli: Zincirlikuyu."