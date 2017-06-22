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22 Haziran 2017 13:44

Başkan Yazıcı, engellilerin yaşamını kolaylaştıran bir hizmeti daha gerçekleştirdi

Tuzla Belediye Başkanı Dr.

Başkan Yazıcı, engellilerin yaşamını kolaylaştıran bir hizmeti daha gerçekleştirdi

22 Haziran 2017 13:44

Şadi Yazıcı, TOKİ Konutları sokak iftarında kendisine iletilen akülü engelli aracı şarj istasyonunu hizmete kazandırdı.


Şadi Yazıcı, sokak iftarlarında görüştüğü vatandaşların istek ve taleplerini de öğrenerek yerine getiriyor. Başkan Yazıcı, TOKİ Konutları sokak iftarında bir engelli vatandaşın kendisine ilettiği akülü engelli aracı şarj istasyonunu Ramazan Bayramı öncesinde hizmete sundu. TOKİ Konutları’nda ikamet eden 21 engelli vatandaş, Okan Parkı’nda kurulan ve aynı anda 3 akülü engelli aracı şarj eden istasyondan yararlanarak sosyal hayata daha çok içinde yer alacak.



Celal Fıstık, Başkan Yazıcı’ya teşekkür etti


Şadi Yazıcı’nın taleplerini çok kısa bir sürede gerçekleştirdiğini belirten Celal Fıstık, “ Şadi Yazıcı’nın bu hizmetinden çok memnunuz, teşekkür ederiz. TOKİ Konutlarında düzenlenen iftarda Başkanımızdan akülü engelli aracı şarj istasyonu kurmasını rica ettik. Başkanımız bize bu istasyonu kurduğu için çok teşekkür ederiz. Dışarıda kaldığımız zaman, aracımız yolda kaldığı zaman aracımızı burada şarj edebiliriz. Daha önce dışarıda kaldığımız zaman problem yaşıyorduk. Bir yerlerden elektrik istiyorduk. Bize böyle bir imkan kurdukları için Allah kendisinden razı olsun” şeklinde konuştu.



Tuzla’da engellilerin yaşamı bir kez daha kolaylaştı


Şadi Yazıcı, engelli bireylerin yaşamını kolaylaştıran hizmetlerine devam edeceklerini söyledi. Başkan Yazıcı, “Engelli vatandaşlarımızın hayatın her alanında rahat edebilmesi için imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bir engelli ağabeyimiz de TOKİ Konutları sokak iftarında bizden şarj istasyonu talebinde bulundu. Kendisinin talebini en kısa zamanda karşılayarak hizmete kazandırdık. TOKİ Konutları’ndaki 21 kardeşimiz akülü engelli aracı kullanıyor. Bu istasyon, parkta ve bölgede gezintiye çıkan engelli vatandaşlarımızın dışarıda daha çok zaman geçirmesini sağlayacak” dedi.




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