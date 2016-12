Başkan Yazıcı, gençlere “Lider Yönetici”liği anlattı

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Başkan Gençlerle Buluşuyor” programlarının 4’üncüsünde ‘Gençlik, Liderlik ve Girişimcilik’ konularındaki fikirlerini paylaştı. Başkan Yazıcı, ideal yöneticinin lider yöneticinin olduğunu vurgulayarak bu özelliğin vasıflarını paylaştı.

Bilal Eren’in moderatörlüğünde Tuzla Belediyesi sahil sahnesinde düzenlenen söyleşide Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, gençlere yol gösteren önemli açıklamalarda bulundu. Gençlerin kişisel gelişimi ve sosyal çevresiyle uyumu konusuna dikkat çeken Başkan Yazıcı, tarih bilgisi ve bilinci konusuna ayrı bir parantez açtı. Gençlerin bilgi sahibi olmasının önemine vurgu yapan Başkan Yazıcı, “Ne olduğunuzun, ne fikirde olduğunuzun hiçbir önemi yoktur. Biliyorsanız herkesten öndesinizdir, tercih edilirsiniz. Bilgi güçtür. Buna da okuyarak, çok okuyarak elde edebilirsiniz ama sadece roman okumaktan bahsetmiyorum. Roman okuyarak bilgi edinemezsiniz. Edebiyatın iki kolundan bir nesim bir de nazım kolu vardır. Eğer siz nazım konusuna girer sadece şiir, şiirsel anlatımlı destandı, hikayeydi, romandı belli konulara girerseniz bunlar az gelişmiş toplumlarda çok üsttedir. Gelişmiş toplumlarda daha çok denemeler, anı yazıları, fikir yazıları veya gezi yazıları yani bilgiyle süsleyen şeyler olacak. Dolayısıyla okumak lazım. Ondan sonrada bu birikimleri elde edince de yazmak lazım. Bunlar böyle olur, başka yolu yok bu işin” dedi.



“Her liderde yöneticilik vasfı olabilir ama her yönetici lider değildir”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, bir soru üzerine, “Öncelikle kendi yolunuzu, mesleki hedeflerle seçmeniz gerekiyor. Liderlik konusunda kendi hedefleriniz olması gerekiyor. Her liderde yöneticilik vasfı olabilir ama her yönetici lider değildir. Dolayısıyla açıp okursanız bunun farklılıklarını görebilirsiniz. Liderlik vasfı çok ayrı bir şeydir. Yöneticilik ayrı bir şeydir ama lider yönetici olmak en ideal olan şeydir. Lider olan kişi her zaman işi bir taraflara yaptıran değil birlikte yapmayı seven ve yönlendiren, birlikte riski de alan sevinci de elemi de paylaşabilen, süreçte yaşayan kişilerdir” dedi.



“Siyasetçiler verdikleri kararlar ile insanları uçuruma da sevk edebilir zirveye de çıkarabilir”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, konuşmasına şu şekilde devam etti: “Bir siyasetçi bir lider olduğunda verdiği kararlar ile milyonlarca insanı arkasına alabilir. Güvenilen ve seçilen bir siyasetçi milyonlarca insanı uçuruma götürebilecek, milyonlarca insanı dağların zirvesine çıkarabilecek bir kararı verip bir daha geri dönüşü olmayacak, bir daha asla geri gelmeyen olumlu ve olumsuz bir noktaya götürebilir. Birçok bilinmeyenden en doğrusunu, yüzlerce doğru seçenekten en doğrusunu seçmek gibi bir zorunluluğunuz var. Burada verdiğiniz kararın bir daha geri dönüşü yok. Verdiğiniz karar binlerce, milyonlarca kişiyi etkiliyor. Bunun telafisi ve esprisi olmaz. Siyaset bilimi de liderlik sürecinin bence en önemli zirve noktasıdır.”



“Siyaset meydanını kurtlara bırakmayın”

“Görüşünüz, fikriniz ne olursa olsun sakın meydanı boş bırakmayın” diyen Başkan Yazıcı, “Kurt çok var. Hangi siyasi partiden olursanız olun Türkiye’nin siyasi partilere ihtiyacı var. Bu ülkenin siyasete ihtiyacı var. Bu ülkenin siyaset yapan, doğru, dürüst insanlara ihtiyacı var. Siyaseti de sakın küçümsemeyin, küçümseyenlerin de kafasına vurun. ‘Siyaset kötüdür, siyasetçiler kötüdür’ diyenlerden uzak durun. O adam en zararlı adamdır. Cemil Meriç, “Siyaset bir denge sanatıdır. Ve bütün sanatları kapsayan insanla insanın, insanla devletin, devletle insanın ilişkilerini düzenleyen sanatların sanatıdır” diyor” şeklinde konuştu.



“Tarih bilgim bana güç veriyor”

Son zamanlarda yaşananlardan çok üzüntü duyduğunu belirten bir öğrencinin sözü üzerine Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Güvenlik görevlilerimiz işlerini yapıyor, herkes işini yapıyor, siz de dersinizi çalışarak görevinizi yapıyorsunuz. Sabredin, güçlü olun. Tarih bilgim bana güç veriyor. Değişen hiçbir şey yok. Mücadele aynı mücadele. Abdülhamid Han döneminde ne yapılmışsa, 1800’lü yılların başında ne yapılmışsa, bütün isyanların ve devleti parçalamaya yönelik bütün hayasızca yapılan akınlarda ne yapılmışsa bugün de aynı şey yapılmaya çalışıyor. Etnik kökeniyle, inancıyla, mezhebiyle, meşrebiyle bu kadar farklı bir coğrafya başka bir yerde yok. 1000 yıldır da bu topraklarda beraber yaşamayı bilen bu toplumların içine konulan nifaklara sakın müsaade etmeyin” şeklinde konuştu.



“15 Temmuz dönüm noktası oldu”

Gençlerin geçmişimizi iyi bilmesi gerektiğini söyleyen Başkan Yazıcı, “Şu anda yaşanan hadiselerin biri 1970’li yıllarda olsa laik-anti laik, dinciler yaptı, solcular-sağcılar yaptı denirdi. Şimdi artık halk bunu yemiyor. 15 Temmuz darbe girişimi Türkiye’de bir dönüm noktası oldu. Geçmişi bilmek bu yüzden çok önemli. Geçmişimizi bilmeden yaşadık. Geçmişini bilmeyenin gelecekle ilgili hiçbir iddiası olamaz Hep beraber birbirimize sarılırsak 80 milyona asla dokunamazlar. 3 tane şey söylüyorum. Mezhepçilik, aşırı milliyetçilik ve terör. Kimden gelirse gelsin bu üçünü aşalım” ifadesini kullandı.

Tuzla Belediye Gençlik Merkezi Tiyatro Kulübü öğrencileri Bilecik’te katıldıkları uluslararası yarışma dolayısıyla Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’ya hediye takdim etti. Başkan Yazıcı da Tuzla Belediyesi Gençlik Merkezi Dalış Kulübünde sertifika alan 25 öğrenciyi temsilen Serra Kurugöl’e brövesini verdi.