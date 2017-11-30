Başkan Yazıcı, “Gönül Hanem” ile Altın Karınca Ödülünü kazandı

Şadi Yazıcı, Marmara Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen 7. Altın Karınca Belediyecilik Ödülleri Yarışmasında “Gönül Hanem” isimli sosyal belediyecilik projesiyle 1’incilik ödülü kazandı.

Marmara Belediyeler Birliği tarafından bu sene 7’ncisi düzenlenen Altın Karınca Belediyecilik Ödülleri töreni bir otelde gerçekleştirildi. Sunuculuğunu haber spikeri Sevinç Satıroğlu’nun üstlendiği ödül töreninde, belediye başkanlarına ve ekiplerine ödüller, Marmara Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal tarafından takdim edildi. Uygulamacılar, bilim adamları ve akademik camianın önde gelen isimlerinden oluşan bir jüri heyetinin değerlendirdiği çalışmalar; afet yönetimi, kültür ve sanat, ulaşım, sürdürülebilir çevre yönetimi, kurumsal gelişim, sosyal belediyecilik, şehircilik altyapısı, şehir teknolojileri, yerel kalkınma ve işbirliği olmak üzere 9 kategoride ödüllendirildi.

Başkan Yazıcı, “Gönül Hanem” Projesiyle Sosyal Belediyecilik Kategorisinde Ödül kazandı

7’nci Altın Karınca Belediyecilik Ödülleri kapsamında Marmara Bölgesi’ndeki belediyeler tarafından 2015 veya 2016 yılı içinde başlatılan, uygulamaya konulan veya tamamlanan 262 proje başvuruda bulundu. Şadi Yazıcı’nın “Gönül Hanem” isimli projesi, sosyal belediyecilik kategorisinde ödül kazandı. Şadi Yazıcı, ödülünü Marmara Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ın elinden aldı.

Şadi Yazıcı, “Tuzla Belediyesi olarak sosyal belediyecilik projelerine önem veriyoruz. Birlik ve beraberliğimizi yansıtan, sosyal sorunları ortadan kaldıran, toplumun sosyal açıdan dezavantajlı kesimlerini kucaklayan projeleri sürdürüyoruz. Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı başta olmak üzere Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezi, Tuzla Belediyesi Yaşlılar Merkezi ve Tuzla Belediyesi Kadın İstihdamı ve Kariyer Merkezi’nin toplumun her kesimini kucaklayan hizmetleriyle oluşan Gönül Hanem projesi de belediyemizin sosyal projeleri arasında yer alıyor. Yardımlaşma, paylaşma ve toplumun yapı taşı olan birlikte olma duygusu en yalın ve etkin şekilde sosyal hayata aktarıyoruz. Engelliler, yetim ve öksüzler, mülteciler, yaşlılar, kadınlar ve çocuklara yönelik proje ve hizmetlerle ihtiyaç sahiplerine ihtiyaç duydukları anda ve tüm konularda ulaşılmasını sağlıyoruz. Yardımlaşma ve paylaşmanın gücü, mutlu kişiler, mutlu şehirler olarak sonuçlanıyor” dedi.

Altın Karınca Ödülleri sadece 1’inci olan belediyelere verildi

Ödül töreninde konuşan MBB ve İBB Başkanı Mevlüt Uysal, MBB Başkanlığına yeni seçilmiş bir belediye başkanı olarak geçmişte MBB’ye emeği geçmiş herkese teşekkür ettiğini belirterek, İBB’ye verilecek ödülün kendi belediye başkanlığından önce verildiğini hatırlattı. MBB eski başkanlığı nedeniyle bu yıl müracaat etmeyen Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne de teşekkür eden Başkan Mevlüt Uysal, geçmişte Marmara Denizi’ni temiz tutmak üzere oluşan MBB’nin şehirlerde yapılan hizmetleri takip ettiğini ve şehircilik adına yapılması gerekenleri yaptığını söyledi. Dünyada Sanayi devriminden sonra şehirlerin yükünün gün geçtikçe arttığını, köyde şehirlere doğru bir akım başladığını ve şehirlerde yaşayanların oranının yüzde 70’lerin üzerine çıktığını ifade eden Mevlüt Uysal, bunun belediyelerin yükünü arttırdığını dile getirdi.

“Her ne kadar sanayi devriminden sonra geç kalınmış olsa bile belediyecilik adına çok önemli bir noktaya geldiğimizi görüyoruz” diyen Uysal, “Belediyecilik alanında gelişmiş ülkelerle kendimizi kıyaslarsak kendimize çok haksızlık etmememiz gerektiğini düşünüyorum. Belediyeler olarak yapmış olduğumuz çalışmalar gelişmiş ülkelerdeki şehirlerden çok aşağı kalan çalışmalar olmadığını düşünüyorum. Daha yapmamız gerekenler var ama bu konuna iyi bir noktaya geldiğimizi de düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Altın Karınca Ödüllerine baktığında sosyal belediyecilik ile kültür-sanat etkinliklerinin ön plana çıktığını vurgulayan Uysal, sözlerini şöyle sürdürdü; “Bundan 20 sene önce belediyenin bütün işi vatandaşın evini suyu akıtmak, yolunu yapmak gibi rutin belediyecilik hizmetleriydi. Artık bu tür hizmetler büyük ölçüde tamamlandığı için vatandaşlarımızın sadece şehircilik adına değil sosyal kültürel konular başta olmak üzere her şeyiyle ilgilenmek konusunda önemli mesafeler kat edildi.”

Bunu yaparken tecrübe paylaşımının önemli olduğuna dikkat çeken Uysal, “Tecrübe paylaşımı için belediyeler birbiriyle iletişim kuruyor. Ancak özellikle MBB’yi oluşturan belediyeler olarak bilgi ve tecrübe paylaşımında daha etkin olmak zorundayız. MBB’ye bağlı 191 belediyemizin daha etkili tecrübe paylaşımını daha etkin hale getirmek için Altın Karınca Belediyecilik Ödülleri çok güzel bir fırsat. Altın Karınca; belediyelerimizin tatlı rekabetini, tecrübelerini paylaşımını, yapılan işlerin halka daha doğrudan anlatımını içinde barındırıyor. Geçmişte Altın Karınca Ödülü alan projeler anında diğer belediyeler için örnek olmuş, uygulanmaya başlanmış. Belediyeler bu ödül sayesinde yaptığı projesini kendi belediyesinde vatandaşlara daha kolay duyurmuş. Hatta bu projeler bütün Türkiye’de hatta dünyadaki başka şehirlere örnek olabiliyor. İnşallah bu yıl ödül alan projeler de daha geniş kitleye ulaşan projeler haline gelecek” dedi.

Ödül alan projelerin belediyelerine ve güzel projeler ürettiği halde yarışmaya müracaat etmeyen belediyelere teşekkür eden Başkan Mevlüt Uysal, bu yıl ilk defa Altın Karınca Ödüllerinin sadece 1. olan belediyelere verildiğini ve bunun doğru olduğunu söyledi.

Mevlüt Uysal, “İnşallah bundan sonra da bu yarışma devam edecek. Altın Karınca, dayanışma ve yapılan işlerin paylaşımı açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Jürimize, emeği geçenlere ve katılımcılar ile basın mensuplarına çok teşekkür ediyorum” dedi.