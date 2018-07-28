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28 Temmuz 2018 10:23

Başkan Yazıcı, makam aracını sünnet olan şehit çocuklarına tahsis etti

Tuzla’da hırsızlık şüphelisi ile girdiği çatışmada şehit olan Polis Memuru Battal Yıldız’ın çocukları, erkekliğe ilk adımını attı.

Başkan Yazıcı, makam aracını sünnet olan şehit çocuklarına tahsis etti

28 Temmuz 2018 10:23

Çocukları hastane odasında ziyaret eden Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Yıldız kardeşlere makam aracıyla şehir turu attırdı.


Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli Polis Memuru Battal Yıldız, geçtiğimiz yıl İçmeler Mahallesi’nde bir hırsızlık olayının şüphelisi ile girdiği silahlı çatışmada şehadet mertebesine erişti. Şehidimizin emaneti olan çocukları Hasan İlyas ve Mehmet Ali Yıldız, Okan Üniversitesi Hastanesi’nde sünnet olarak erkekliğe ilk adımı attı. Çocukların odası Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı tarafından süslendi. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, çocukları hastane odasında ziyaret ederek tebrik etti, Yıldız ailesi ile görüştü.


Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, makam aracını da sünnet çocuklarına uygun bir şekilde süsleterek çocuklara tahsis etti. Hastane çıkışı Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın makam aracıyla alınan Yıldız kardeşler, konvoyda Türk bayrağını dalgalandırdı. Konvoya Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün araçları ve Yunus ekipleri de eşlik etti. Konvoy, Şehit Battal Yıldız’ın görev yaptığı Tuzla ve Pendik İlçe Emniyet Müdürlükleri önünde durakladı.


Tuzla ve Pendik’teki şehir turunun ardından Yıldız kardeşler Esenyalı Mahallesi’ndeki evlerine bırakıldı.




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