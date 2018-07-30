Şadi Yazıcı, Şile 2. Kitap Festivali’ne katılarak kaleme aldığı 3 eseri okuyucuları için imzaladı.

Şile Belediyesi tarafından düzenlenen Şile 2. Kitap Festivali, 28 Temmuz 2018 Cumartesi günü başladı. Şile Belediye Başkanı Can Tabakoğlu’nun ev sahipliğinde düzenlenen açılış programına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, AK Parti TBMM Grup Başkan Vekili Mehmet Muş, AK Parti İstanbul Milletvekilleri İsmet Uçma, Hulusi Şentürk, Müşerref Pervin Tuba Durgut, Şadi Yazıcı, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, AK Parti Şile İlçe Başkanı İlhan Ocaklı ile yayın evlerinin temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Festivalin ilk gününde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, AK Parti TBMM Grup Başkan Vekili Mehmet Muş, İsmet Uçma, Hulusi Şentürkve Şadi Yazıcı, Şileliler ile bir araya gelerek kitaplarını imzaladı.

Toplumu Kitaplarla Buluşturarak Başarılı Olacağız

Şadi Yazıcı, açılışta yaptığı konuşmada “Kitap zehir olsa da panzehiri yine kitaptır”diyerek kitap okumanın önemini vurguladı. Başkan Yazıcı, “Dünyada artık şehirler yarışıyor. Bu yarışı başarmamızın tek bir yolu var; kitapla buluşmak, okumak ve yazmak. Okumanın her metodunu ortaya koyabilen, bunu yapan arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Dünyadaki yarış kulvarında artık üniversiteler,kütüphaneler, bilim, sanat, kültür merkezleri yer alıyor ama kitapsız hiçbir şey olmuyor.İnşallah biz de toplumu kitaplarla buluşturarak bu yarışta başarılı olacağız.Ne okuyacaksak okuyalım, ne yapacaksak yapalım ama çok iyi biliyoruz ki insan aklı ile var olma mücadelesini başarmış bilgide zekanın kemendidir. Ne kadar zeki olursak olalım okumak zorundayız. Bilgi ile donandığımız zaman ancak özgür olabiliriz. Ne olursa olsun okuyalım”dedi.