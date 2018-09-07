Başkanlar makam aracından inip vatandaşlarla bisiklet bindi

İki başkan, vatandaşlarla birlikte Zeytinburnu sokaklarında bisiklete binerek pedal çevirdi.

Zeytinburnu’nda her hafta geleneksel olarak Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın ile birlikte yapılan bisiklet turuna Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan da katıldı. Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci’nin aldığı karar doğrultusunda artık makam aracını terk ettiğini öğrenen Başkan Aydın, Bahçeci’yi Zeytinburnu’nda her hafta Perşembe günleri düzenlenen bisiklet turuna davet etti. Davetini kabul eden Bahçeci, bisiklet turuna katıldı. İki başkan bisiklete binerek vatandaşlarla birlikte pedalları çevirdi. 10 kilometre boyunca Zeytinburnu sokaklarını dolaşan ikili, bisiklet kullanımı konusunda farkındalık oluşturmak açısından önemli bir etkinlik olduğunu vurguladı. Bisiklet turu sonunda çekilişle bisiklet ekipmanları ve bir adet 24 vites bisiklet hediye edildi.

“Bisiklet benzin yakmıyor, bizim yağları yakıyor”

Bisiklet sürmenin siyasetçiler açısından önemini vurgulayan Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, “Beni davet ettiği için Başkanımız Murat Aydın’a çok teşekkür ediyorum. Kırşehir’de şehir merkezinde bisiklet yollarını tamamladık. Bu hafta pazartesi itibariyle, başta ben sonra da bütün personelimiz şehirde bisikleti zorunlu hale getirdik. Başkanımız da bunu duyunca beni aradı ve bu güzel etkinliğe davet etti. Ben de burada Zeytinburnulular ile beraber pedal çevirdim. İnşallah tüm Türkiye için öncü olur. Murat Başkanımız başlattı, biz devam ediyoruz. Bizden sonra diğer belediye başkanlarımız da bu kararları alırlar. Şehir içinde araba kullanmaya gerek yok. Hem ekonomik anlamda israf oluşturuyor, hem sağlık açısından. Siyasetçiler için de halka dokunma açısından aslında bisiklet kullanmak ekonomik ve faydalı. Bisiklet benzin yakmıyor, bizim yağları yakıyor. Siyasetçiler için de bir faydası halka daha fazla temas ediyorsunuz. Arabayla geçip gitmek var, bir de bisikletle herkese selam vererek, konuşarak, dokunarak gitmek var. Onun için tüm siyasetçilere tavsiye ediyorum” diye konuştu.

“Hayat da bir bisiklete benzer, dengede kalmak için sürekli hareket etmek gerekir”

Bisiklet kullanımının Zeytinburnu’na artı değer kattığını ifade eden AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, “Zeytinburnu sürekli pedal çevirmeye devam ediyor. Sosyal, kültürel anlamda ve kentsel dönüşüm anlamında Zeytinburnu İstanbul’un parlayan yıldızı gibi sürekli pedal çeviriyor. Hayat da bir bisiklete benzer, dengede kalmak için sürekli hareket etmek gerekir. Zeytinburnu, hem sağlık, hem ulaşımda kolaylık için, hem de spor için her anlamda kente ayrıca bir katma değer katacak bir alana da imza atmaya başladı. Başkanımız Murat Aydın’ı tebrik ediyorum. Gençlerimizi, insanlarımızı, Zeytinburnu halkını bisiklet kullanımına özendirmeye çalışıyorlar” dedi.