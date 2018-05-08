Basketbol Gençler Ligi Dörtlü Final basın toplantısı düzenlendi

Florya’da bir otelde düzenlenen toplantıya Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve TBF CEO’su Ömer Onan ile Dörtlü Final’de mücadele edecek Anadolu Efes, Banvit, Darüşşafaka Basketbol ve Fenerbahçe Doğuş takımlarının yöneticileri, antrenörleri ve oyuncuları yer aldı.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, “Bu sezon ilk defa Basketbol Gençler Ligi’ni kurarak, profesyonelliğe geçmiş ancak çoğu zaman sahada süre bulamayan gençlerimizin rekabetçi bir ortamda kendilerini geliştirmelerini sağladık. Her maç için, Süper Lig’den bir hakemi görevlendirerek, alt liglerdeki hakemlerimizin gelişiminde de katkı sağladık. Türk basketbolunun geleceğinin şekilleneceğine inandığımız Basketbol Gençler Ligi’nin Dörtlü Final karşılaşmaları, 11-12 Mayıs tarihlerinde Sinan Erdem Spor Salonu’nda gerçekleşecek. Türk sporcu ve spor yöneticilerinden oluşan 20 takımlı ligimizin sezon içerisinde kıyasıya rekabetine şahit olduk. Basketbol Gençler Ligi Dörtlü Final organizasyonunda mücadele edecek takımlarımıza başarılar diliyorum” dedi.

TBF CEO’su Ömer Onan, projenin temel amacını anlatarak, “Ülkemizdeki yeni yetenekleri ortaya çıkarmak, onları uluslararası rekabete hazırlamak ve Türkiye’nin dünyada söz sahibi olmasını sağlayacak sürdürülebilir bir süreci başlatmaktı. Avrupa’nın en rekabetçi ligine sahip olan ve uluslararası platformlarda da başarılı sonuçlar alan Türk basketbolu, altın jenerasyonları yeniden sahneye çıkaracak potansiyele sahip. Bize destek olan herkese bir kez daha teşekkür eder, A Takım antrenörlerimizin gelecek sezon kadro planlamaları için gençlerimizin iddialı birer aday olduğunu belirtirim” diye konuştu.

Basketbol Gençler Ligi’nde sezonun en iyi beşi seçilen Yiğit Baran Sarıkaya (TED Ankara Kolejliler), Ali Yurtseven (Muratbey Uşak Sportif), Cengizhan İvedin (Fenerbahçe Doğuş), Ata Kahraman (Bahçeşehir Koleji) ve Mert Akay’a (Darüşşafaka Basketbol) ödüllerini Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve TBF CEO’su Ömer Onan takdim etti.

Basketbol Gençler Ligi Dörtlü Final’inde ilk gün eşleşmelerinde antrenör ve oyuncu görüşleri şu şekilde:

Ali Yıldırım (Banvit Başantrenörü)

“Bu organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çocukların gelişimi açısından bu organizasyon ciddi anlamda katkı sağlıyor. Banvit olarak Dörtlü Final’e kaldık. Çok çekişmeli maçlar oynayacağız. Elimizden gelen mücadeleyi göstereceğiz. Şampiyon olmayı hedefliyoruz. Umarım sakatlıksız bir turnuva yaşarız.”

Arda Çete (Banvit Oyuncusu)

“Dörtlü Final’e kalan takımlara başarılar dilerim. Hedefimiz şampiyonluğa ulaşmak.”

Burak Acartürk (Darüşşafaka Doğuş Başantrenörü)

“Türkiye Basketbol Federasyonu’na gençleri bir araya getiren güzel bir sahne sunduğu için teşekkür ediyorum. Sadece oyuncular için değil hakemlerimiz için de güzel bir fırsat oldu. Darüşşafaka ailesi olarak son dört takım arasına kalan takımlara başarılar diliyorum.”

Doruk Dora (Darüşşafaka Doğuş Oyuncusu)

“Bu sene bizler için çok güzel oldu. Sonunda da Dörtlü Final’e kaldık. Hedefimiz şampiyonluğa ulaşmak. Sakatlıksız bir turnuva diliyorum.”

Murat Mermi (Anadolu Efes Başantrenörü)

“Bu olanağı sağladıkları için Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı’na, Yönetim Kurulu üyelerine ve tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Yoğunluk dışında hiçbir sıkıntı yoktu. Hakemlerin yönetimi ve konaklama, bizlerin uzun zamandır arayıp da bulamadıkları şeylerdi. Dört takım burada ve tüm takımlara, antrenörlere, oyunculara, diğer takım antrenörlerine ve idarecilere teşekkür ediyorum. Biz Dörtlü Final’e kaldık. Bu mücadele sonrasında A Milli Takım’a çok değerli oyuncular kazandırmak istiyoruz.”

Yiğitcan Saybir (Anadolu Efes Oyuncusu)

“Dörtlü Final’e kalan takımları kutluyorum. Zorlu bir karşılaşma olacak. Elimizden gelen mücadeleyi ortaya koyacağız.”

Serhan Aydanarığ (Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü)

“Sporcuların gelişimine katkı sağlayan organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. BGL’de normal sezon müthiş bir mücadele oldu. Takımlar ellerinden geleni yaptılar. Ben tüm takımlara başarılar diliyorum. Çocukların gelişimine katkı sağlayacak maçlar oynayacağız.”

Ahmet Can Duran (Fenerbahçe Doğuş Oyuncusu)

“Dörtlü Final’deki tüm takımlara başarılar diliyorum. Ekimizden geleni ortaya koyarak şampiyon olmak istiyoruz.”

Sinan Erdem Spor Salonu’nda 11-12 Mayıs tarihleri arasında basketbol severlerin ücretsiz olarak takip edebileceği Basketbol Gençler Ligi Dörtlü Final karşılaşmalarının programı şu şekilde:

11 Mayıs Cuma

18:00 Darüşşafaka Basketbol - Banvit

20:30 Anadolu Efes - Fenerbahçe Doğuş

12 Mayıs Cumartesi

14:00 3.’lük -4.’lük Müsabakası

16:30 Final Müsabakası